Magui Bravi se suma a la lista de famosas que confesaron ser abusadas

A través de su cuenta de Twitter la bailarina Magui Bravi contó que fue víctima de un acoso sexual cuando tenía 19 años. Bravi es una de las tantas mujeres que salieron a contar su verdad tras la denuncia de Thelma Fardin a Juan Darthés.

"Hice terapia por años, pero no olvido", escribió la bailarina en una nota de su celular que luego publicó en Twitter. También expresó que muchas veces se cuestionó a ella misma cómo estaba vestida el día en que sufrió el abuso, sintiéndose culpable de lo que había pasado.

"En la puerta de mi departamento un hombre desconocido de unos 35 años me dijo que era del quinto y me empujó para adentro, muy rápido trabó la puerta con algo y me metió al pasillo. Me ahorcaba y trataba de violarme", relató. Dijo que mientras intentaba defenderse del ataque el hombre le pegó y la tiró al piso, donde la pateó. "Recién en ese momento se escuchó el ascensor y salió corriendo".

Más tarde agregó que también sufrió "acoso laboral y abuso de poder" en el medio artístico, además de en otros ámbitos. "Eso fue soportado con un umbral de dolor altísimo, casi como si fuera algo normal. Esto se tiene que terminar. Hoy siento que no estoy sola, gracias Calu, gracias Thelma, gracias a todas las que están hablando", concluyó.