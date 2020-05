El Mago Ledo defenestró a Judy Del Bosque y ella contestó con una anécdota lapidaria: "Él me pidió..."

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La guerra entre magos uruguayos tiene en vilo al país. La maga Judy Del Bosque destapó el caldero podrido y dejó al descubierto el odio visceral que existe entre los profesionales del gremio local de la magia. El más reciente cruce lo protagonizó ella misma con el Mago Ledo, que la acusó de mentir al presentarse como "la única maga del Uruguay".

Todo comenzó cuando Judy Del Bosque criticó con dureza al ilusionista Daniel K por revelar trucos en internet. El Mago Ledo, que actualmente está alejado de la magia y tiene un emprendimiento gastronómico en el que vende pescado frito, se pronunció para defenderlo públicamente y lanzó picantes acusaciones hacia su colega maga.

"Daniel es uno de los magos más queridos del mundo. (...) Hay mucha envidia, y la envidia hace que uno llegue a ensuciar como hizo esta señora", lanzó en referencia a Judy en el programa Algo Contigo (Canal 4). Además, remarcó que "Judy es un producto de Daniel, que fue su primer profesor".

Ledo también se refirió a la autodefinición de Judy como la "única maga del Uruguay": "No es ni la primera ni la única maga uruguaya. No reconoce que hubo otras magas antes. Hay cinco magas anteriores", disparó.

Tras la entrevista, el panelista del programa Gustavo Insúa dio a conocer los contundentes audios de WhatsApp de Judy Del Bosque que le llegaron como respuesta a las acusaciones de Ledo. Allí, ella aclaró que es autodidacta y ha aprendido magia a partir de congresos y libros, y no en clases de Daniel K como comentó Ledo. "Si Daniel me hubiera enseñado magia, hoy sería una buena escribana", ironizó.

Del Bosque insistió en que ella es "la única maga del Uruguay", ya que los otros casos que citó el mago Ledo son figuras que trabajaron como magas hace más de 40 años o se dedican a ser "ayudantes" de magos hombres. "Se ve que Ledo está confundido, pobre...", disparó.

A propósito de su enemistad con Ledo, Judy cerró: "Cada vez que coincidimos en un congreso él me pidió que me saque una foto con él y con su hija, así que no me odia tanto. Capaz que tenía muchas ganas de salir en la tele, pobre, ofreciendo su pescado frito...".

Al parecer, el enfrentamiento entre magos no tiene fin.