Magdalena Correa sobre su expulsión del 8M: "Me da mucha bronca"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La periodista Magdalena Correa se pronunció este martes sobre la polémica derivada por su expulsión de la movilización por el 8M mientras la cubría para un móvil de Subrayado. La movilera lamentó que lo sucedido haya opacado el mensaje principal de la convocatoria.

"Me da mucha bronca que el mensaje del 8 de marzo se pierda por un hecho de estas características", dijo en el programa 12 PM, de Azul FM, que integra junto a Pablo Londisky.

Correa contó que si bien el episodio no pasó a mayores, no pudo hacer su trabajo.

"Mi dolor pasó por no poder dar el mensaje del 8 de marzo. No pude desarrollar mi trabajo", contó. "Y no lo fomenté. Podría haber tirado un tuit pero me llamé a silencio. Apagué el celular", dijo sobre los instancias posteriores a la polémica.

La periodista también defendió el accionar de Blanca Rodríguez, cuestionada porque cortó el móvil y comentó luego: "No hay por qué estar donde no quieren que estemos. La gente tiene derecho a que no estemos",

"Lo que hizo Blanca fue preservar al equipo que estaba en vivo ayer. Quiso preservar al equipo que está ahí para que no haya agresiones", dijo Correa.

"Estamos en una época en que todo sirve para cuestionar, radicalizar", complementó.