La madre de Chano niega el brote psicótico: "Entró un policía y le disparó sin motivo"

Chano Charpentier continúa en estado delicado después de haber recibido un balazo en el abdomen, por el que debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia. Se le extirparon varios órganos y permanece intubado en terapia intensiva y con asistencia respiratoria.

Este lunes, la prensa argentina informó que el ex Tan Biónica había sufrido un brote psicótico, tal como lo reportó el parte policial, y que tuvo un cuadro de agresividad en el que agredió a su madre y al personal de la salud. Luego habría amenazado a la policía con una cuchilla, y por eso un oficial reaccionó con un disparo.

Sin embargo, tras las primeras versiones, en las últimas horas de la tarde la madre de Chano rompió el silencio y ofreció una nueva mirada sobre los violentos hechos en los que se vio involucrada.



En diálogo con TN, Marina Charpentier aseguró: "Mi hijo no tuvo un brote psicótico". "Tuvo un cuadro de excitación psicomotriz; solo es un enfermo en consumo y nosotros somos una familia desesperada pidiendo que lo internen", siguió la mujer.



Luego, Marina aclaró que el cantante "no atacó a nadie, no intentó agredir a nadie, menos a una mujer. Él solo se lastimaba a sí mismo, había médicos, enfermeros y policías, eran 10 personas contra un adicto, pudieron disparar al aire pero no lo hicieron. "Entró un policía de 20 años y le disparó sin motivo. Es una locura, el que disparó no sabía lo que hacía, le disparó por inoperancia”, afirmó sobre la agresión.

La mujer declaró que su hijo no la lastimó ni la agredió físicamente; solo le pidió que se retirara del lugar donde se sucedieron los hechos, la casa que Chano tiene en el barrio privado de Exaltación de la Cruz. "No me hizo nada, solo me dijo que me vaya de su casa, me dijo: ‘andáte porque no se le pega a la madre’", fueron sus palabras.