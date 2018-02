Macri dijo no conocer a Naiara Awada y ella lo aniquiló

Un comentario del presidente argentino Mauricio Macri despertó la polémica en el seno de su familia. Cuando Mirtha Legrand le preguntó por Naiara Awada, su sobrina mediática, el mandatario respondió con un seco: "No la conozco".

La exparticipante de Bailando por un sueño no demoró la respuesta y fue lapidario. Ella es hija de Alejandro Awada, el actor y hermano de Juliana Awada, esposa de Macri.

Según Naiara, la familia dejó de hablarle porque no aceptan su elección sexual, ni sus ideas políticas. “Soy la oveja negra. Ni mi abuela me llamó para mi cumpleaños. Mi tía, que siempre me escribía, no lo hizo. Estoy re enojada”, dijo.

Y sobre la respuesta de Macri, añadió: “Es mentira que no me conoce. La diferencia es que no me saludaba nunca por los dichos de mi padre y me miraba mal cuando jugaba con mi primita. En fin, cada uno sabe quién es. No pienso hablar de él, señor presidente, ‘mi tío”, disparó.