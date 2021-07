“Machista consciente”: Roberto García Moritán y su polémica visión del feminismo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Roberto García Moritán, el esposo de Pampita, ofreció una entrevista con el ciclo radial El show del espectáculo, y habló sobre la igualdad de género y el lugar de los hombres en el movimiento. Tras ser consultado por el periodista Ulises Jaitt, aseguró que le resulta "imposible" definirse feminista. “Soy de una camada que vino fallada”, comentó.



“Tengo una madre de la que aprendo y a la que respeto un montón, una mujer que respeto y de la que aprendo un montón, tengo una hija por venir y otra de 15 años”, dijo. “Me considero un machista consciente. Tengo muchas cosas por trabajar, estar atento. Soy de dejar pasar, abrir la puerta, a veces esas cosas incomodan”, admitió.

Horas más tarde, el marido de Pampita visitó el piso de Showmatch y habló sobre el tema. “Leí que decías que eras una persona machista, que algunas cosas te costaban... ¿es así?”, le preguntó Marcelo Tinelli. “En realidad no, soy un defensor de la igualdad de género, por supuesto. Mi prueba viva es mi hija, que es súper independiente, es libre y quizás uno de mis mayores orgullos. Pero tengo estas cosas que me gustan y que a mi mujer le gustan, que es cuidarla, acompañarla”, se defendió.



“Más que ser machista, es ser caballero, agasajar a la mujer...”, acotó Tinelli. “Claro, viste que te sacan de contexto, por ahí. Quise decir esto: todavía estoy como encontrando un vocabulario para hablar de determinadas cosas. Estoy aprendiendo todos los días”, dijo Moritán

“Ahora entiendo. Todos estamos aprendiendo, yo también, todo el tiempo. Todos estamos aprendiendo: hay una deconstrucción de todas las cosas y una construcción nueva para nosotros que estamos delante de una cámara, así que me imagino para todo el mundo: qué decís, qué no decís, cómo te referís a una cosa, cómo te referís a la otra, chistes que hacías en su momento que hoy no los podés hacer", respondió Tinelli.

Para cerrar el tema, Moritán aseguró: “Me parece que hoy lo que hay que hacer es medir la intención: desde donde y quien lo dice, cómo lo dice. Y aunque me equivoque, lo voy a decir con el mayor de los respetos y con la mejor de las intenciones”.