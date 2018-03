Lynda Carter, la "Mujer Maravilla" de los 70, reveló que fue víctima de acoso

Antes de que Gal Gadot copara el universo DC, la mujer maravilla tenía otro nombre, Lynda Carter. La actriz, famosa por interpretar al célebre personaje en la serie que se emitió entre 1975 y 1979, adhirió al movimiento Me Too al revelar que durante esos años fue víctima de acoso sexual.

Carter no dijo el nombre del acosador, pero contó al medio The Daily Beast que su atacante era un agresor serial que ahora ya está en manos de la justicia. "No puedo agregar nada. Desearía poder, pero no hay nada legalmente que pueda decir. Soy solo otra cara en la multitud", dijo la actriz.

Y además señaló: "No quiero que esto sea acerca de mí, es acerca de él siendo una basura”.

Pero esa no fue la única vez en la que se enfrentó a algo similar en el set. Sino que también supo en su momento que un camarógrafo hizo un agujeero en su camerino para espiarla en aquellos años 70. Como sucedió con todas las víctimas, la actriz admitió que no se animó a denunciarlo en esa época porque temió las consecuencias.