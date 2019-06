Lussich recordó cómo era ser hijo de padres que fumaban marihuana en Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El allanamiento al domicilio de Miguel Teurel de Los Nocheros, donde hallaron un invernadero de marihuana en su domicilio, desató una inesperada confesión del uruguayo Rodrigo Lussich en el ciclo Confrontados (Canal 9 de Buenos Aires). El conductor, que nació y vivió los primeros años de su vida en Uruguay, se refirió a la "hipocresía" que hay en la sociedad respecto a ese debate, y recordó algo que marcó su infancia.

''Ahora son todos cancheros, ahora todos fuman porque está de moda, en los años 70 cuando yo tenía seis años y mis padres fumaban marihuana ser el hijo de los drogadictos en Argentina o en Uruguay era muy difícil, y ahí eras señalado, marginado y ahí sí que se ponían la gorra, ahora todos son fumones, tiene plantas en el balcón, todos piden la legalización, tienen invernaderos, tienen lucecitas, pero hay que bancársela siendo un niño, así que a mí con el porro no me jodan, porque es doloroso’’, se descargó Lussich.

Sorprendidos con la reacción del conductor, Carla Conte y el resto de sus compañeros del ciclo de espectáculos querían saber el motivo de esa postura. Y Lussich explicó que el tema lo sensibiliza, pero separó el tema del canabis medicinal: ''Odio la hipocresía, a mí no me la cuenten nadie se pone la gorra porque no fuma porro hoy, yo se lo bien que hace y lo mal que hace porque lo veo desde hace 40 años, y cuando yo era un nene era un garrón que tus viejos fumaran porro, pero ahora está re bárbaro, yo no me pongo la gorra ’’.

Antes de terminar con su descargo el periodista insistió lo mal que la pasó en su infancia con padres que fumaban marihuana.

Mirá el video: