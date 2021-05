Luque habló sobre la muerte de Maradona: “Me dijo que si se moría era su problema”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la noche del sábado Leopoldo Luque, el neurocirujano de Diego Armando Maradona, participó como invitado en La Noche de Mirtha y reveló varios detalles sobre los últimos días del ídolo argentino y comentó algunas conversaciones que tuvo con él antes de su muerte.



“Es difícil. Uno trata de entender por qué cambió la carátula, pero no la encuentro. Pensar que es una etapa de acusación me calma la ansiedad. Yo no siento la condena social. Era el médico de confianza de Diego. La clínica pidió la externación. Diego venía estando mal, con sus problemas de adicción, pero siempre se reponía”, afirmó el doctor que será indagado por el delito de homicidio simple con dolo eventual.



“Diego tenía algo difícil cuando no quería ver a alguien. Hasta que lo convencí. Sobre los hematomas que tenía en la cabeza, si bien otros médicos tenían otra opinión, en la Clínica de Olivos todos estaban de acuerdo conmigo y decidimos operarlo. Diego me dijo que si se moría era su problema. Diego hizo muchas cosas sin consultarme. Con la cuarentena Diego sintió bastante tristeza y se aferró mucho a mi”, relató.



Luego recordó el momento en el que se enteró de la muerte del ídolo. “Yo estaba operando y me llamó un seguridad diciendo que Diego estaba en paro. Él para mí ya era un objetivo logrado. Quería que esté junto a su familia. Yo a las hijas las respeto y jamás me voy a poner el contra de ellas porque me imagino el dolor. Estuve en el entierro con ellas y les dije que traté de ayudarlo. Claudia me dijo algo que no me voy a olvidar más: ‘Luque vos quedate tranquilo, no podías dormir en la habitación’”, recordó.



Luego habló del desafortunado comentario que se filtró cuando se enteró de que Maradona había sufrido un paro cardiorrespiratorio. “La frase ‘el gordo se va a cagar muriendo’ está descontextualizada. Es muy feo. Pedí disculpas. Me arrepiento. Era camino a verlo a en el momento que me habían avisado que hacía treinta minutos que estaban masajeándolo”, dijo.



Mirá la entrevista completa a continuación: