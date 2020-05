Luisana Lopilato reveló que Michael Bublé recibió amenazas de muerte: "Me da miedo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El miércoles, Luisana Lopilato habló con Intrusos para aclarar la polémica en torno a las transmisiones en vivo con su marido, Michael Bublé. Todo comenzó cuando el cantante canadiense codeó a la actriz argentina y a partir entonces lo acusaron de ejercer violencia de género. Lopilato hizo una publicación en su cuenta de Instagram para desmentir las acusaciones, pero varios usuarios se basaron en otras actitudes de Bublé para mantener sus acusaciones.



"Sufrimos mucho como familia como para darle espacio a estas cosas", dijo Lopilato. "Hay tiempo para el amor nada más. Pero confieso que sentí mucho dolor, y lograron lastimarme. Porque a muchos no les alcanzó que yo saliera a contar mi verdad. Y así como me lastimó ese tema, también recibí mucho amor de la gente".

Durante su entrevista con el programa conducido por Jorge Rial, la actriz dijo que su esposo recibió varias amenazas de muerte luego de la polémica. "Todavía siento un poco de miedo porque me mandaron fotos con armas diciendo que iban a matar a Mike cuando fuéramos a la Argentina. 'Te vamos a dar una golpiza, te vamos a matar', decían. Otras me acusaban de ser una tontita porque creo en Dios. No soy tontita y nunca me voy a callar si me pasa algo".

"No es lindo que te amenacen de muerte, aunque no sea verdad. Me da miedo por mi familia, Argentina es mi país. Mi familia sufrió mucho y solo hay tiempo para el amor. Quiero que sepan que Mike se desvive por hacerme feliz y también ama la Argentina y le dolió. Le gusta acompañarme porque para él son vacaciones, tiene amigos ahí. Y fue muy feo recibir de mi país esas amenazas", señaló la actriz.



Preocupada por las víctimas de violencia de género, Luisana remarcó: "Mientras nosotros hablamos hay alguna mujer que está muriendo, y me da dolor que hablen de mi caso, que no es real. Tuve que bancar ver a personas que analizaban mi cuerpo, mis gestos. No soy especialista pero sé que no es un chiste la violencia de género. Me dolió y siento miedo. Mike es mi compañero de vida, mi familia".



"No le quiero dar tanta importancia a ese tema porque son acusaciones que hicieron personas que no me conocen. Mike es un hombre con todas las letras, un caballero, y todo el tiempo está viendo cómo hacerme más feliz", concluyó.