Luis Ventura volvió a Intrusos para recordar a Mauro Viale y no pudo contener el llanto

La muerte del periodista argentino Mauro Viale, ocurrida el domingo, sacudió a sus colegas. Uno de ellos fue Luis Ventura, quien se quebró en llanto al recordarlo. “Lo sentía un groso de los que no hay”, expresó en una entrevista que marcó su regreso al estudio de Intrusos.



“Todas las tardes, mientras ustedes estaban en el aire, yo pasaba para cambiarme para ir a lo de [Alejandro] Fantino”, comenzó Ventura. “Discúlpenme si me quiebro… Porque para mí… He llorado mucho, es un momento muy sensible porque yo lo quise mucho. Fue un maestro para mí”, dijo, notoriamente afectado.



“Volver a este estudio me hiere más la sensibilidad”, agregó. “He rechazado muchas notas porque no quiero aparecer llorando en todos lados, pero no puedo terminar porque la espera de 10 minutos en ese sillón y en el de al lado había un ramo de flores… Fue mortal, era como un mensaje tremendo”.



Luego, Ventura consideró que Viale había sido algo testarudo respecto a su diagnóstico. “Para mí, Mauro se murió porque no le creía al positivo que llevaba adentro y él quería volver a laburar, como volvió a laburar cuando de Polémica en el bar nos retiraron a él, a Chiche Gelblung y a mí por ser grupo de riesgo. América con total lógica y queriéndonos cuidar”, opinó el periodista.



Además, se refirió a la pasión de Viale por el trabajo. “Él se fue a buscar especialistas, infectólogos para que le digan que él podía enfrentar al coronavirus. Se pasó un año enfrentándolo en el aire, porque le hizo pito catalán a América y siguió laburando”, sostuvo. “Yo me quedé en mi casa, acatando como correspondía. Él desafió a la adversidad, a la enfermedad, a la pandemia. Él quería laburar. Fue un maestro”, recordó el periodista y agregó que “estuvieron peleados con un juicio de por medio”.



Por último, Ventura manifestó la admiración que sentía por su colega. “En su momento nos juntamos y aclaramos los puntos como teníamos que hacer, porque nunca hubiera movilizado una energía para joderlo porque para mí era un maestro”, afirmó. Y cerró: “Era un tipo que estaba haciendo radio en Radio Provincia y me llamaba a las 7 de la mañana. Yo ponía el despertador y despertaba a toda mi familia para poder atenderlo todos los sábados. Y muchos puteaban en casa por el despertador que yo ponía, porque lo sentía un groso de los que ya no hay”.