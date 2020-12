Luis Ventura: "El primer embarazo de Diego Maradona fue de Lucía Galán"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El miércoles, en una entrevista para el programa Fantino a la tarde, el periodista argentino Luis Ventura dio una primicia que sorprendió. En diálogo con Alejandro Fantino, Ventura informó que Lucía Galán, cantante de Pimpinela, perdió un embarazo de Diego Maradona.



"El gran amor de Diego fue Lucía Galán, la Pimpinela, y voy a decir algo, y le pido disculpas a quien me lo contó porque voy a cometer el pecado de decir una noticia que juré no darla", comenzó relatando el periodista de chimentos. "El primer embarazo de Diego Maradona es de Lucía Galán, antes que Diego Junior, antes que Dalma Nerea", disparó.



"Era la preferida de Doña Tota, todas las hermanas la adoraban. Entraba a la casa de la mano de Diego. ¡Que me lo desmientan!", aseguró. "Esa relación terminó porque Cristiana Sinagra ya le había dicho que estaba embarazada de Diego Junior, Diego estaba en crisis con Claudia y por eso no la dejaron entrar al velatorio. La llamó a Claudia y ella le dijo ‘no, mis hijas no quieren’", finalizó.



Ante la repercusión de la noticia, la revista argentina Paparazzi se puso en contacto con la cantante argentina para que diera su versión sobre los rumores de una supuesta pérdida de embarazo, pero ella dio una acotada respuesta. "Son el único medio que me consultó al respecto, pero no tengo ninguna palabra para decir, gracias", manifestó.



Consultada por otro medio, en este caso el portal Para Ti, la cantante optó por una respuesta similar: "Hola, gracias, pero no voy a hablar del tema. Estas cosas no se hablan ni en la tele ni en los medios. Gracias".



galán y maradona Una relación que duró nueve meses

El año pasado, en una entrevista para Los ángeles de la mañana, Galán se refirió a su relación con Diego Maradona. "Fue una relación de 9 meses, no fue el amor de mi vida pero duró un montón de tiempo para mí, fue algo serio. Se terminó porque no había manera de mantenerlo, la distancia, la situación de cada uno. En ese momento nuestra comunicación era mucha, no existía Claudia, yo iba mucho a su casa", recordó.



El dúo Pimpinela llegó a grabar "Querida amiga" junto a Maradona. La canción fue grabada en Milán en la época en la que el jugador se encontraba en Nápoles y el dúo en España. “Fuimos un fin de semana a Milán y ahí grabamos la canción. Le encantó y se emocionó, y dijo ‘bueno, pero hagámosla para todas las madres’”, recordó Galán.