Luis Ventura anunció por error la muerte de Cacho Fontana y debió pedir disculpas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El lunes, en el programa Fantino a la tarde, el periodista Luis Ventura informó erróneamente que el locutor argentino Cacho Fontana había muerto a los 89 años tras contagiarse por segunda vez de coronavirus.



"¿Querés chequearlo?", le preguntó Alejandro Fantino a Ventura. "No, no, porque la fuente es irrefutable", respondió enseguida el periodista. Más adelante, el conductor le volvió a preguntar a Ventura si era acertado dar la información: "¿Lo querés tirar o está chequeado?". "No, está chequeado. La persona de la que viene (la información) es de primera línea. El que murió fue Cacho Fontana", aseguró.

"Me lo acaba de confirmar una fuente muy allegada a él. Le deseo lo mejor (a Cacho) porque ya debe estar con San Pedro pasando alguna publicidad allá", agregó Ventura.

Sin embargo, unos minutos más tarde el propio Fontana dio una entrevista a Radio Mitre para desmentir la noticia. Aseguró que "está más vivo que nunca" y reveló: "Estoy muy bien de salud; ¿querés que te mande una foto? Dejalos que vendan, cuando me vean... Cumplí 89 años y el domingo me interné en el Fernández para festejar. Recién me dijo un doctor: 'desmienta Cacho'".



Tras conocer la palabra de Fontana, en medio de su programa Fantino dijo: "No tengo mayor alegría; en este momento nada podría provocarme más alegría que decirles que todo lo que se comentó y se dijo al aire no es así. Cacho vive y está en su mejor momento".

"Cómo metimos la pata así. La muerte no debe ser primicia, en ese caso es mejor ser segundo. Hasta la propia familia y gente cercana, daba la noticia por un hecho. Nos pasó a todos", lamentó el conductor de Fantino a la Tarde.



Por su parte, Ventura agregó: "Me hago responsable y me alegra poder corregir esta noticia, y valoro el hecho de que tantos portales levantaron la noticia porque yo la dije acá. La fuente, tengo el chat, me lo enviaron a las 5 de la tarde. Me hago responsable y celebro que esté bien, si hay alguien que lo ama y lo quiere soy yo. Me alegro de revertirla y corregirla".



Luego, en entrevista con Ernesto Tenembaum para el programa Radio con vos, Ventura hizo un fuerte descargo y se mostró arrepentido por dar esa falsa información. "Me dan ganas de ir a cag... a trompadas a mi informante sobre la muerte de Cacho", comenzó.



"Me la jugué porque confiaba en el informante... Le erré al confirmar su muerte. Yo a Cacho lo adoro", destacó Luis. "La responsabilidad es mía, cuando me equivoco pido disculpas", cerró sobre el tema.



Días atrás, Ventura había dicho en PH que el "mayor error de su carrera" había sido dar la noticia de la muerte del padre de Fredy Villareal sin confirmarla. "Cuando estaba terminando el programa de radio, un productor me dio la noticia, no lo chequeé y lo di. Dos minutos después de que terminara el programa, suena el teléfono y era el papá. Me quería matar", le dijo a Andy Kusnetzoff.

En esa ocasión, el conductor de Secretos Verdaderos aseguró que ya había aprendido de sus errores. "Eso te va fogueando y enseñando la profesión, la vida; siempre hay que chequear”, sentenció.