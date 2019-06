Luis Suárez se quebró en una nota al recordar a Walter Ferreira

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luis Suárez fue entrevistado en Fox Sports Radio Uruguay donde habló de su carrera y sus aspiraciones en la Copa América que dará comienzo mañana para la selección nacional.

Pero el tramo más emotivo del diálogo con Mario Martínez, Pillo Larrea y Fabián Carini fue cuando los comunicadores le mostraron un fragmento de la última nota que dio el kinesiólogo Walter Ferreira, fallecido en 2016 y quien fuera el artífice de la recuperación de Suárez para el Mundial 2014 tras una operación de rodilla.

“No solo me ayudó a mí, sino que también a muchísimos jugadores. Queda como anécdota lo que hizo conmigo por todo lo que significó en ese momento. Después del partido (contra Inglaterra) estuve media hora llorando en el vestuario con él. Por mí, por él… es muy difícil”, dijo y se quebró en pantalla.

Ahora que nuevamente fue intervenido de la rodilla en España, Suárez contó que Barcelona le dio la posibilidad de hacer la recuperación en Uruguay, pero él se negó.



“El club me dio la oportunidad de recuperarme en Uruguay, pero no pude porque la persona de confianza no está hoy en día”, dijo.