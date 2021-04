Luis Novaresio habló sobre el video íntimo que se filtró junto a su pareja Braulio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Luis Novaresio volvió a conducir su programa, Debo decir (América) y aprovechó el espacio para referirse a una cuestión personal. Hace pocos días se viralizó un video privado del periodista junto a su pareja, Braulio Bauab, en la intimidad de su casa, y hasta el momento no había hablado al respecto. Mientras charlaba con uno de sus invitados, Jey Mammon, decidió hacer mención al tema: “¿Qué tiene de malo?”.

La semana pasada circuló en las redes sociales y vía WhatsApp el video donde el conductor se besa con su pareja. Atento a las repercursiones, el conductor de Los Mammones aprovechó que visitaba el ciclo para hacerle un comentario sobre la filtración del material: “No sé si decirte lo que me llegó al celu”.

“¿El qué?”, le preguntó Novaresio, con complicidad. “Me llegó un video de Braulio Inmuebles”, bromeó Jey, dejando en claro que no se trataba de contenido institucional de la empresa inmobiliaria que lleva adelante la pareja del periodista.

“Un video en el que estabas vos también. Pero no es el que me mandaste vos, es otro. Te quiero aclarar que no lo difundí yo”, agregó el invitado con su característico humor. El conductor decidió desdramatizar lo ocurrido y cuestionó: “Es un lindo video. Amor absoluto. Es un beso. ¿Qué tiene de malo? Nada”.

“Celebro la muestra de amor aunque tengo que decir que parecían medio dormidos”, opinó Mammon, nuevamente en clave de humor. Con un tono de mayor seriedad Novaresio aclaró: “Lo único que tiene de malo es que se filtró; me robaron el celular el año pasado y hasta ahí llega mi conclusión”.

Entre risas, Jey aseguró que a él no le va a suceder algo así: “Yo no me grabo porque después lo veo y me parece desagradable”. La referencia al tema terminó allí y luego el conductor se dispuso a presentar al resto de los invitados de la noche.



Recordemos que Novaresio y Bauab están comprometidos, y tienen planeado celebrar su boda en un futuro no muy lejano. Debido al aumento de contagios en plena pandemia de coronavirus, decidieron postergar el gran día hasta nuevo aviso.