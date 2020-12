Luis Carballo reveló que María Inés Obaldía le negó una entrevista: mirá su descargo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luis Alberto Carballo inició su programa Algo Contigo del jueves refiriéndose a las medidas que tomó la Intendencia con respecto a los espectáculos públicos ante el avance de la pandemia. Fue entonces que le cobró al aire una factura a María Inés Obaldía, flamante directora de cultura de la Intendencia.

Según el conductor, Obaldía se negó a salir al aire en Algo Contigo para hablar sobre las decisiones de la comuna. "Vos también estuviste de este lado", expresó el conductor visiblemente molesto, haciendo referencia al pasado televisivo de la funcionaria.

Minutos más tarde, Carballo entrevistó al aire al presidente del Sodre Martín Inthamoussú, que aclaró que las funciones en esas salas se siguen realizando con normalidad bajo protocolos. Y una vez más, Carballo hizo alusión al plantazo de su excolega.

"Nosotros queríamos aclarar esto también con la Intendencia, pero María Inés Obaldía no tenía tiempo y no nos pudo atender. Dijo que no era posible. Está todo bien, pero me parece que estaría bueno aclararlo", comentó el conductor.