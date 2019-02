Luis Carballo: "No tengo motivos para competir con Coco Echagüe"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luis Alberto Carballo recordó, sin vueltas, cómo se gestaron las diferencias con Coco Echagüe y por qué no es entrevistado por Pasión de Carnaval desde hace más de 10 años pese a ser una de las figuras más destacadas.

"Es un tema que me cansa mucho hablar de esto", se justificó Luis, luego de resumir cómo se gestaron las diferencias con Echagüe, que ya tienen más de una década.

Carballo reveló que, cuando decidió dejar la conducción de Pasión para salir en carnaval, él recomendó al productor del ciclo, Ricardo"Gato" Artola, al Coco Echagüe para conducir. Sin embargo, desde entonces, nada fue lo mismo.

"Coco está ahí (en Tenfield) por mi. Ahora, ¿cuál es el misterio? Yo nunca quise volver a Tenfield. Es más, yo hice un reemplazo a (Jorge) Baíllo dos meses cuando estuvo enfermo (por Rumbo a la cancha) en Tenfield... Yo trabajé para esa empresa y la quiero mucho. Después Edgardo Martirena (gerente de la empresa en ese entonces) me propuso seguir en Rumbo a la cancha con Baíllo y yo dije que no, porque no éramos compatibles. Ahora, ¿se enojaron por eso? ¿Alguien fue a Tenfield y preguntaron por qué no me dan notas?", preguntó Luis.

Daniel Richard le consultó después a Luis si era por un problema de egos. "Con Coco Echagüe no puede haber problemas de egos. No tengo motivos para competir con Coco Echagüe".

Escuchalo: