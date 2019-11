Luis Alberto Carballo víctima de la intolerancia electoral 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Queda una semana para el balotaje entre Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou. La campaña electoral entra, indefectiblemente, en su momento más álgido y eso hace que surjan episodios como el que le tocó a vivir a Luis Alberto Carballo mientras paseaba por un shopping durante la jornada del viernes.

Según el publicó el conductor de Algo contigo (Canal 4) en su cuenta de Twitter, una persona se le acercó y, con un tono amenazante, le dijo "facho".

"Acabo de cruzarme en un shopping con una persona y con tono amenazante me dijo FACHO y siguió caminando con su señora y su bebé en brazos. Que raro todo no? En otro momento me hubiese dicho Charoná o Rial . Que decepción", escribió textual el comunicador.

De inmediato el mensaje de Luis se viralizó y recibió innumerables muestras de apoyo. Entre ellos, el de Gerardo Sotelo: "Arriba, maestro. Es doloroso e indignante pero hay gente así. Después se les pasa. Gran abrazo".

Mirá los mensajes: