Luis Alberto Carballo reveló que le anularon el voto en las elecciones: el insólito motivo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tras la jornada electoral del pasado domingo, Luis Alberto Carballo realizó una inesperada confesión en Algo Contigo. "Voté mal", comentó para sorpresa de su panel. El conductor amplió y reveló que cometió un error que le valió la anulación del voto.

"Fue un error inconsciente, me anularon el alcalde", expresó. Y explicó: "Yo voté el alcalde en donde vivo y no el alcalde de donde voté". Es decir que para la elección de los alcaldes, Carballo colocó en la urna una lista que no correspondía al municipio en el que estaba votando.

Gran parte del electorado no vota en el mismo municipio en el que vive por no actualizar su credencia cívica luego de una mudanza. Por eso es muy común que haya electores que elijan un alcalde que no se corresponde con el municipio en el que votan. Este error motiva la anulación parcial del voto: se anula el voto a alcalde, pero se valida la lista del candidato a intendente. Eso fue lo que le pasó al conductor del ciclo de espectáculos.