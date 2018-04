Luego del infarto, Silvia Süller pide US$ 2.000 para dar una nota sobre lo que pasó

Silvia Süller sufrió un infarto de miocardio que la obligó a una internación de varias días. Ya recuperada, supo que los medios se iba a interesar por este nuevo capítulo de su vida y le puso precio a la exclusiva: cobraría US$ 2.000 la entrevista.

El monto fue revelado por la periodista Sandra Borghi panelista en Nosotros a la Mañana (Canal 13 de Argentina), quien pidió a sus colegas "no darle ni un minuto aire".

Pero no todos tomaron el consejo. Finalmente Silvia Süller habló en el ciclo Podemos hablar, de Andy Kusnetzoff en el otro canal grande de Argentina: Telefé.

"No me lo esperaba. Estaba en casa me agarró un dolor de hombro muy fuerte, se me fue a la espalda, tomé un remedio y no pasaba así que me fui para un centro médico pero pasé por otro más cerca, entré y me hicieron de todo", contó.

"Creo que fue un infarto emocional, una acumulación de estrés, de angustia, de llanto y preocupación. Estaba al límite. El médico me dijo que reaccioné súper rápido. Me hicieron el cateterismo y me dieron el CD. Si no hubiese reaccionado mi corazón hubiese dejado de latir", explicó la mediática, quien por momentos parecía emocionarse al hablar.