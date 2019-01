Luciano Castro y Sabrina Rojas confirman su separación

La relación entre Luciano Castro y Sabrina Rojas llegó a su fin. Con un mensaje de texto, el actor le confirmó a Jorge Rial que se separó de la madre de sus hijos, Esperanza y Fausto. "Sí, estamos separados desde hace dos meses, pero estamos juntos por la familia", le escribió al conductor cuándo éste le preguntó por el estado de su relación.

"Efectivamente están separados", comenzó diciendo Rial en Intrusosal dar la noticia sobre esta ruptura amorosa. "Todo lo que vos ves de las vacaciones y las fotos lo hacen por los hijos, la familia. Mantienen esa armonía para que los hijos no sufran", agregó.

En tanto, Rojas también confirmó el final de la relación. "Por suerte, estamos separados",escribió la modelo al contestarle al conductor en un mensaje de texto. La pareja, que se había casado hace poco más de dos años después de 8 años de relación, tiene dos hijos: Esperanza, de cinco años, y Fausto, que hoy celebra su cumpleaños número 4.

A finales de diciembre, ambos habían sido protagonistas de un confuso episodio con susredes sociales. En el Instagram de ella, desde unas placas, se denunciaba que le sacaría "la careta" a alguien que no nombraba, pero que era muy admirado por tres personas. En tanto,

desde la cuenta del actor se podía ver la captura de pantalla de un sugerente chat. "Gracias a todas las personas que se están preocupando, me explota el teléfono, no suelo estar despierta a esta hora, pero tanto a Luciano como a mi nos hackearon las cuentas", escribió Rojas como respuesta a todo lo que habían generado estas inquietantes publicaciones.

Castro y Rojas comenzaron a salir en 2010 y, desde el primer momento, ambos eligieron mantener una relación con bajo perfil. "Nos conocimos en 2010, cuando hicimos Valientes en el teatro en Mar del Plata. No tenía una buena imagen de él, pensaba que le gustaba mucho andar de fiesta... Pero nada que ver. Él también creía que yo era una femme fatale, pero cuando nos conocimos en serio nos descubrimos. A los tres meses nos enamoramos y todo fue rápido y consistente. Muchos pensaron que mi amor por Luciano duraría un verano y finalmente armamos la familia de nuestros sueños", le contaba ella a la revista HOLA!.

Entre idas y venidas lograron superar algunas crisis y tuvieron a sus dos hijos. El paso de ellapor el "Bailando por un sueño 2016" sacó a la luz alguna que otra revelación indiscreta sobre la pareja, sin embargo públicamente nada parecía afectar la relación.

Hoy pido perdón", dijo Castro durante una nota con Los Ángeles de la mañana en noviembre de 2016, al admitir que habían superado una grave crisis de pareja , por algo que él había hecho. "La macana no era tan grande, pero fue: 'Otra vez la misma macana'", explicó y zanjó la cuestión destacando que finalmente pudo reconciliarse: "Recuperé mi familia".

"Sabrina es todo para mí. Tengo una gran admiración por ella: lo que hizo por mí, no lo hizo nadie. Dejó todo por mí y ella tenía una carrera ascendente, podría haber seguido con lo suyo, y aceptó mi propuesta: fui claro de entrada y le dije que quería tener hijos y formar una familia.

Estoy muy orgulloso: es una mujer con mayúsculas", agregó durante esa entrevista.