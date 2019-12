Luciano Castro lloró al recordar el episodio de sus fotos íntimas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Luciano Castro fue protagonista involuntario de uno de los escándalos mediaticos de 2019, cuando se filtraron unas fotos suyas desnudo, que se volvieron virales en WhatsApp.

Consciente de las repercusiones que generaron esas imágenes, el intérprete fue consultado por Andy Kusnetzoff a propósito de esas imágenes, donde también estaba presente Sabrina Rojas, mujer de Castro.

Visiblemente emocionado, el actor dijo que lo más duro de ese episodio fue enfrentar a su hijo mayor: "Con mi hijo la charla es distinta, para mí es mucho más angustiante hablar con él que con mi esposa porque uno tiene en la cabeza la responsabilidad de ser padre y el pensar cómo lo puede afectar. Pero mientras yo pueda hablar con él y tenerlo cerca...".

Y agregó: "Tuvimos una buena charla, quizás me dijo cosas que no me gustaban. Pero yo prefiero tener un hijo que me diga las cosas en la cara, de frente, aunque sean cosas feas, a tener un hijo sumiso, que me diga 'no pasa nada'".

Finalmente, Castro dijo estar "orgulloso y feliz" de tener el hijo que tiene. "Todos mis hijos me emocionan. Yo no hice nada malo y la emoción no es para causar ternura. El tema de ser consciente pasa por otro lado. A mi me emocionan mis hijos porque es lo mejor que tengo", concluyó.

Mirá el video: