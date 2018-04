Luciana Salazar reveló haber sido abusada por un actor: "Me puso contra la pared y quiso obligarme a besarlo"

A raíz de la fuerza que tomaron movimientos como #MeToo y #Time'sUp en Hollywood, en nuestro país sucedió lo propio con #NoEsNo, símbolo de la unión de múltiples voces femeninas que se alzaron en contra del abuso y acoso sexual. Desde la acusación de Calu Rivero contra Juan Darthés, pasando por las experiencias narradas por excompañeras de trabajo de Roberto Pettinato, hasta los testimonios de acoso vinculados al humorista Tristán, muchas figuras decidieron que era hora de compartir sus historias. La más reciente es Luciana Salazar .

En una entrevista con la revista Gente, la modelo habló extensamente sobre su hija Matilda, pero en un tramo de la charla reveló haber sido abusada sexualmente por un compañero de trabajo cuando tenía 22 años. "Lo mío no fue un intento: ¡fue un abuso! Una situación horrible. Estábamos en camarines, y alguien me tomó de los brazos, me puso contra la pared y quiso obligarme a besarlo. Fue desesperante, no sabía cómo sacármelo de encima. Me repetía: '¡Dale!.¿no te gusto?' De los nervios me salió gritarle: '¡Estoy de novia, estoy de novia!' Yo tenía 22 años, y me sentí atrapada entre la repulsión y la necesidad de seguir trabajando", contó Luciana, añadiendo que de manera inmediata habló sobre el hecho con la productora del trabajo, sin especificar si se trataba de un producto televisivo o teatral. "Busqué la ayuda de la productora con quien tenía más confianza, y solucionó la situación. Volví a trabajar con ese señor, ya sin problemas. Y me lo crucé muchas veces más a lo largo de los años", aseguró.

A todos los portales que se estan haciendo eco de una informacion incorrecta, sobre un abuso que sufri años atras. Jamas dije que fue en pone a Francella por que no es cierto!! Por favor no lo sigan difundiendo, por que no es verdad. Gracias — luciana salazar (@lulipop07) 24 de abril de 2018

Cuando en algunos portales se infirió que el suceso pudo haber acontecido en 2003 en Poné a Francella, la exvedette lo desmintió categóricamente desde las redes primero y horas más tarde en el programa Los ángeles de la mañana. "A todos los portales que se están haciendo eco de una información incorrecta, sobre un abuso que sufrí años atrás. Jamás dije que fue en Poné a Francella, ¡porque no es cierto! Por favor no lo sigan difundiendo, por que no es verdad. Gracias", aclaró Salazar en Twitter.



Por otro lado, en comunicación con Ángel De Brito en su ciclo matutino volvió a negar las primeras versiones difundidas y amplió su testimonio. "No digo el nombre porque no fue un estigma porque tuve las agallas para defenderme (...). Fue un trabajo que duró un año, y seguí trabajando con esa persona sin ningún inconveniente", concluyó.