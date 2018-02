Luciana Salazar mostró el glamoroso cuarto de su hija Matilda

Luciana Salazar otorgó una extensa entrevista a la revista Caras, donde habló de su presente maternal desde el nacimiento en diciembre de Matilda, su hija por vientre de alquiler.

La modelo argentina contó que le cuesta dejar a Matilda con otras personas. No tiene niñera y solo la ha encomendado a sus padres a una amiga.

Salazar contó también que aspira a que Matilda se transforme en una joven coqueta, como ella. Abrió las puertas de su vestidor y describió algunas de las prendas de la bebé.

"Tiene vestidos de Dolce&Gabbana, zapatos de Gucci y Sofia Webster, Burberry, un enterito de Fendi y de Ralph Lauren directamente la colección para el día a día. Si me gusta hacerlo conmigo, imaginate con mi beba.Ya se acostumbró a que la mamá la cambie todo el tiempo", explicó. No cree que cuando sea adolescente se rebele contra eso: "Creo que va a ser bastante parecida a mí. Mi hermana es de mi estilo y la hija le salió igual, así que creo que no le va a quedar otra que ser coqueta".

Tomar la decisión de iniciar el tratamiento para que naciera Matilda no fue fácil. Hubo un día que fue clave, en el que Luli tuvo que elegir. "Fue muy duro. Fue uno de los peores días de mi vida. Había mucha cosa detrás que no puedo contar, pero llegué a la psicóloga llorando. Era justo el día en que se definía si se hacía o no la transferencia. El pasado ya es pasado y Matilda se llevó puesto toda esa malaria que viví y ya no me importa nada más. Podría vivir ese dolor 20 mil veces sabiendo que iba a tener esta hermosura en mis brazos", dijo.