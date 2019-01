Luciana Salazar evita ir a la plaza con su hija por temor a un secuestro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luciana Salazar regresa a la tv con su ciclo de chimentos en Net TV, el nuevo canal de tv abierta de la vecina orilla, y dio una entrevista a diario La Nación donde contó cuáles son sus expectativas en esta nueva etapa tras disfrutar unos días de descanso en Orlando y San Francisco.

Luciana firmó contrao con Kuarzo para hacer un reality sobre su vida, pero finalmente las autoridades de la productora decidieron que la rubia se hiciera cargo de Chismoses, junto a Augusto Tartúfoli.

"Para mí fue un alivio no hacer el reality de mi vida porque no tenía ganas de hacerlo, aunque era trabajo y muy bien pago. Para no desvincularme de la empresa apareció esta propuesta para el nuevo canal de aire, Net TV", explicó Luciana.

La rubia, que es mamá de Matilda, está feliz con ese rol aunque se muestra temerosa de algunas situaciones. Por lo pronto, no se anima a llevarla a una plaza en Buenos Aires porque tiene terror que le pase algo a su beba.

"Me felicito por haberme puesto límites en la sobreprotección. Me gusta criar una nena valiente, que no se ponga a llorar por cualquier cosa. Pensé que iba a ser sobreprotectora, pero me cuido mucho con eso. No le transmito miedos ni ansiedad", explicó Salazar.

Sin embargo, la conductora admite que tiene "pánico" que a Matilda le pase algo. "No quiero ser egocéntrica, pero la verdad es que no me clavo puñales por nada. Quizás, la tengo un poco encerrada porque me da mucho miedo la inseguridad. No puedo ir a la plaza con mi hija. Como vivo los fines de semana en Nordelta, ahí salimos un poco más. Pero en la semana estoy en mi departamento en Núñez y me cuesta sacarla", sostiene Luli.