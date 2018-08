Luciana Salazar dio detalles del día en que conoció a Luis Miguel: "Es muy romántico"

No hay duda: Luis Miguel , el astro que fue furor hace unas décadas en el mundo de la música romántica, es hoy el hombre del momento. Si bien sus fans nunca lo dejaron de considerar como el mejor, la serie sobre su vida, que se puede ver completa desde Netflix , ha aggiornado y ampliado el espectro de interés sobre su figura. Es así como que cada persona pública que lo conoció o se codeó con él de manera circunstancial es entrevistada.

Ayer fue el turno de Luciana Salazar , quien explicó cómo lo conoció, aseguró que es un caballero, e incluso dejó un halo de misterio sobre qué tipo de relación sostuvieron.

"Fue en una cena que hizo Marley, éramos varias, éramos un grupo grande, estaban los músicos, estaba él, estábamos todos. Me acuerdo que hubo una charla antes porque él estaba en el Conrad, terminando de hacer un recital. Él estaba en Uruguay, nosotros estábamos en Buenos Aires. Me acuerdo que todas empezaron a decir ´bueno, ¿a vos te gusta?´, y yo fui la única que dije ´sí´. A mí realmente me gustaría, a todas las demás supuestamente no les gustaba. Llegó Luis Miguel y todas encima de él y yo la única que estaba atrás", recordó Luli en el programa Cortá por Lozano, de Verónica Lozano.



"Es muy anfitrión, le encanta hablar con todo el mundo, le dedicó tiempo a todo el mundo, se sentaba, te charlaba. De él no te habla, le gusta saber más de vos, de tu vida, cómo la estás pasando. No nació en México pero es como si fuera mexicano, y viste que el mexicano tiene como esa cosa de caballero, es muy atento. Quiere que la pases increíble, manda a pedir todo lo que te gusta", detalló Luli que también se encontraba en el ciclo de Lozano junto a su hija Matilda que en diciembre cumplirá un año .



Entre otras cosas, detalló que es "muy prolijo y siempre huele a perfume"; que le gusta "comer de todo, puede picar papas fritas con hamburguesas" y "cosas dulces". "¿Es verdad que el room service les llevó una bandeja llena de cosas?", le preguntó Lozano, a lo que la modelo contestó: "Sí, había de todo".



"Éramos muchos, era mucha gente. Y nada, fue lindo conocerlo, yo quedé con una buena relación con él y nada", aclaró. "¿Esa buena relación fue solo acá, viajaste alguna vez? ¿Te llamó por teléfono?" fue la pregunta obligada de los panelistas de Lozano, a lo que Luli respondió con un escueto: "Mejor no hablemos (...) Esas cosas no se cuentan. Es como canta, muy romántico".



Además de contar esa anécdota con Luis Miguel, la modelo presentó a la pequeña Matilda, a quien se la había visto en la televisión por última vez en sus primeros meses de vida en el reality que llevó adelante su mamá en elTrece.