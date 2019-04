Luciana Salazar acumula deuda de patente y multas de tránsito

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luciana Salazar es noticia por estas horas en Argentina luego de que se conociera de una deuda por concepto de patente y multas impagas por exceso de velocidad o mal estacionamiento. La información fue dada a conocer por el periodista Lío Pecorado y la rubia decidió aclarar lo sucedido.

"No sé. Mal estacionamiento si es en estudio mayor es responsabilidad de Estudio Mayor (donde se graba Showmatch) porque ellos me tienen que guardan un lugar. O sea, que en ese sentido no entiendo cuál es el mal estacionamiento si yo nunca dejo el auto en ningún lado. De hecho casi ni saco el auto. Lo de las patentes le voy a preguntar a mi papá. Él ya se quejó porque no se las mandan más. A él se la mandan y a mí no me la mandan más. Como yo no me encargo de las cosas bancarias, se encarga él", aseguró Salazar.

Por otra parte, la modelo opinó de la difícil situación económica de Argentina y criticó a la clase política. "Me ajusté un montón", dijo y agregó: "Ya no hago compras grandes. Voy y compro en el día lo que necesito. No salgo tanto a comer afuera, gracias a Dios tengo la suerte de que me inviten".

Y lanzó duras acusaciones a los políticos. "No hay planes a largo plazo. Los políticos están pensando cómo quedar en el poder eternamente más que pensar en las políticas y en cómo tiene que estar la gente y cómo vivir bien", dijo.



Reveló también que hace años que no vota. "No está bien decirlo porque es una obligación, pero siempre traté de estar afuera cuando fueron las elecciones", se sinceró