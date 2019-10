Lourdes Sánchez fue operada de urgencia: "Está viva de milagro"  

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Lourdes Sánchez estaba feliz. El viaje que tanto había programado y deseado estaba a punto de hacerse realidad. Nueva York la esperaba y, allí, la posibilidad de pasar momentos memorables junto a sus amigas Sofi Morandi y Vanesa Pellizeri. Sin embargo, no todo salió como esperaba. Durante el vuelo que la traía de regreso, la bailarina comenzó a sentirse muy mal. Tanto, que a su llegada debió ser internada. Con el paso de los días, la situación volvió a complicarse y este sábado debió ser internada nuevamente de urgencia y sometida a una intervención quirúrgica.

La encargada de dar a conocer la noticia fue su compañera en Los Ángeles de la Mañana, Yanina Latorre. "Operaron de urgencia a Lourdes Sánchez. No va a poder bailar con Fede Bal en ShowMatch, la va a reemplazar Soledad Bayona. Ellos no querían reemplazo, pero esto superó todo y es una cuestión de salud. No sé cuánto tiempo tiene de reposo, pero Lourdes está internada", contó la panelista en el ciclo radial Polino Aunténtico (Radio Mitre de Buenos Aires).

"Le voy a contar a la gente cómo empezó esto. Ella se había ido de vacaciones 4 o 5 días a Nueva York y a la vuelta en el avión se le desató una hemorragia. Cuando fue a una guardia, le dijeron que era un quiste y le dolía. Empezó a faltar a Los Ángeles de la Mañana, no podía más de la hemorragia y estaba medicada por los dolores. Yo la vi el jueves cuando se grabó el programa de Marcelo Tinelli que salió este viernes a la noche y ella estaba muy mal", explicó su compañera.

"Iba a ir el viernes al ciclo de Ángel de Brito, pero no se pudo levantar y anoche la internaron de urgencia. Empezó a sentir dolores cada vez más fuertes y la cuestión es que tenía una infección brutal", continuó. Por último, informó que la bailarina "tuvo una operación espantosa de tres horas en la que le sacaron las trompas de Falopio".

"Lourdes está viva de milagro y lo digo de verdad, con piel de gallina. También le sacaron el apéndice, estaba todo infectado y estaba todo lleno de pus, muy inflamada, y corría el riesgo de perder los ovarios. Tenía una infección en las trompas de Falopio y la infección empezó a crecer y a correr. Me enteré de esto antes de venir acá", informó. Según pudo saber La Nación, al momento de ser intervenida, los médicos se encontraron con que la infección se había expandido y había tocado el colon y el apéndice.

Luego, Latorre dio a conocer un mensaje que le envió la misma Sánchez luego de ser intervenida: "Me operaron, me sacaron las trompas de Falopio y el apéndice. Fue un milagro que no muera. Fue anoche de urgencia. Estoy muy dolorida pero muy feliz de estar viva".

En sus historias de Instagram, la bailarina publicó un breve mensaje ("Amo la vida"), y una seguidilla de fotos con expresiones de buenos deseos que fue recibiendo por parte de sus amigos y familiares.