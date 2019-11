Lourdes Ferro: "Es un error pensar que uno solo puede con todo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este año Lourdes Ferro publicó dos libros, 22 escalones y la Guía astrológica de 2020 (ambos de Editorial Planeta) que están entre los más vendidos en varias librerías. Su programa de televisión, Bien con Lourdes tiene tres emisiones diarias, y este domingo estrena un programa de viajes. Sin dudas, Lourdes Ferro está en un gran momento.

Aunque un programa de viajes, no estaba en sus planes, hay cosas que hasta a una astróloga como Ferro se le escapan. “Fui al canal a una reunión por los cambios de horario de Bien con Lourdes y les dije que me iba de viaje a San Pedro de Atacama y al Salar de Uyuni”. Inmediatamente el canal se interesó por el viaje y le propuso hacer un programa. “No estaba en mis planes, pero al productor, Hernán González, le había gustado la idea y así surge”. Se estrena este domingo 10 de noviembre, antes de Susana Giménez, se llamará Los Caminos de Lourdes, y “es una manera diferente de ver el mundo”, dice Ferro.

Si bien no es el único programa de viajes que Canal 4 que ha tenido, sigue al aire En foco con Sebastián Beltrame y este año también tuvo Modo avión en su grilla, Ferro conjuga sus pasiones en este programa. “Los destinos han sido geniales. También fuimos a Marruecos donde hicimos varias ciudades, y estuve una semana en España en caravana, a destinos que tenían que ver con mi árbol genealógico. Entonces estuvimos en los Pirineos y el País Vasco. Pero siempre con un objetivo que está relacionado con lo que hago y lo que soy”, dice Ferro.

Desde hace años, Ferro pasa sus vacaciones en Santa Ana, donde hay una señora que siempre la consulta por el futuro. Porque si hay algo que nos caracteriza a todos, es querer saber qué nos va a suceder, para estar preparados. Y es gracias a su formación, y una manera sencilla de comunicar cosas un tanto complejas, que Ferro ha ganado un espacio importante en la televisión y el mundo editorial.

Esta semana viaja a Argentina para presentar esta Guía Astrológica y ya tiene planeados recorridos por Chile, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, México y el año que viene le llega el turno a España. “Porque en España necesitás tener el libro pronto, en junio. Eso significa ponerme a escribir, ya”, dice Ferro que se tomó un mes de descanso en la escritura.

Si bien hacer la Guía Astrológica, le encanta, reconoce que lo que más trabajo requiere son el cálculo de las efemérides. Porque lo demás es matemáticas (saber dónde estará el sol y los planetas en determinado momento), “pero las efemérides lleva su tiempo porque tomo en cuenta todos los planetas, tengo en cuenta todo. Y hay que hacerlo y corregirlo muchas veces”, dice.

Hacer esto no es una tarea sencilla, y Ferro dice que todo es trabajo en equipo, “mis aliados”, los llama, porque “si no armamos equipos no se puede hacer nada”.

Y si bien comenzó como un programa de astrología, Bien con Lourdes también ha mutado, realizando entrevistas y también sumando cocina a su programa que tiene tres emisiones diarias, 6.15, 10.00 y 17.00, de lunes a viernes. “Son como 10 personas las que sostienen a Lourdes, quien tiene un montón de ideas, pero hay que mantener todo esto”, dice. Igual de complicado es el trabajo que requiere tener al día las redes sociales, donde Ferro tiene más de 83.000 seguidores en Instagram y más de 113.000 en Facebook. “Eso lleva mucho tiempo y mucho pienso”, dice esta inquieta astróloga que quiere abrir un blog, “donde voy a escribir mucho de astrología”. Por eso, señala que “es un error creer que uno solo puede hacer todo. Es mucha gente pensando alineadamente”, dice Ferro.

El año pasado lanzó la Guía astrológica 2019 que rápidamente se convirtió en un éxito de ventas, y los 22 escalones que era todo un desafío hacer. “Está muy bien aceptado, ahora entró la segunda o tercera edición”, dice. Y la Guía astrológica 2020 “ya es un éxito antes de entrar en ese año y estoy muy contenta, porque le agregué muchas cosas”. Para eso tuvo la colaboración de su hermana con las runas, hizo artículos sobre la relación de la astrología con la historia mundial, y Ferro asegura que todo eso sirve porque “el próximo año va a ser intenso desde enero, y va a ser así todo el año”. Pese a la intensidad, Ferro anuncia que a mitad de año “vamos a descansar un poco, pero a fin de año se viene una gran transformación”.

Ese cambio del que habla implica un cambio de paradigma mundial. “Los poderes, Estados y fuerzas van a perder el formato que tienen. Lo que concibo como poder se desarma en mi cabeza y decido que sea diferente, y eso ya se está viendo porque Júpiter, desde Sagitario, lo está haciendo. Está poniendo la justicia en manos de la justicia, y nos prepara para un cielo que tiene a Capricornio como la estrella”, dice.

Y Ferro no puede dejar de enseñar cada vez que puede, sobre los astros, las runas y el tarot. “Capricornio es el padre, el poder, el presidente, la religión. Y lo que pensamos inalcanzable se pone a nuestro mismo nivel y podemos mirarlo a los ojos y decirle te quiero o no te quiero, y eso es genial”, dice. Y agrega que estos cambios nos preparan para el 2021, cuando “terminamos de entrar en la Era de Acuario”, o sea aquello que venimos escuchando desde los años 70, finalmente llega, y viene con muchos cambios.

Por eso Ferro dice que la Guía Astrológica 2020 no es un libro para leer tranquilo en la playa. “Si estás buscando un libro para la playa, no lo compres porque no es ese libro. Estaría genial que lo tengas entre noviembre y diciembre, así ya vas viendo cómo te planificás el año y podés ver qué podés hacer cada mes, porque es un libro para releer cada mes”, comenta. También invita a llevar un registro de cada día, para entender qué te pasó y cómo te sentiste, y así contrastarlo con la Guía, para ver qué se puede hacer cuando un cielo sea similar en el futuro.