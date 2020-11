Polémica luego de que Lola Latorre fuera imputada por participar de fiesta clandestina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lola Latorre, hija de Diego y Yanina Latorre, fue notificada por efectivos del Comando de Prevención Rural de Mercedes tras haber sido encontrada en una fiesta clandestina, según confirmaron fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense.

Junto a Lola fueron notificadas 140 personas más, a quienes se les iniciaron causas en la Justicia Federal por infracción a los artículos 205 y 239 del Código Penal. En diálogo con este medio, la mamá de Lola, Yanina Latorre, desmintió el hecho. "Es una fake news. Ya se está diciendo cualquier cosa", señaló.

"Estuvo en el lugar y fue en auxilio de una amiga que estaba en el campo", señaló más tarde el abogado de Lola, Fernando Burlando, en diálogo con este medio. "Le notifican, pero ella no firma el acta de procedimiento. No va a ser imputada pero le pueden pedir explicaciones; no sabemos si un juez la va a citar o no. Ella no entró al lugar, no estaba en la fiesta sino en el estacionamiento. Fue a buscar a la amiga y donde estaban los autos estaba la policía", agregó Burlando.

"Ingresa novedad por línea baja, de la realización de fiesta clandestina en calle 667 y 638 Mercedes, en el lugar se hace presente Patrulla Rural, Estación de Policía Comunal Mercedes, encontrando aproximadamente un grupo de 500 personas. Notificando a la totalidad de la gente que se encontraba en el predio del Art 205 y 239", reza el parte policial al que pudo acceder LA NACION en el que se deja constancia del allanamiento.



Según las fuentes con las que habló este medio, efectivamente Lola se encontraba en el lugar. Su nombre se encuentra en la lista de las personas que fueron notificadas in situ.

En la quinta donde se realizó la fiesta se encontraban entre 400 y 500 asistentes, que accedieron tras pagar una entrada. Una vez adentro, a los concurrentes se les vendieron bebidas. Muchos jóvenes, al ser sorprendidos, corrieron, mientras que los que permanecieron en el lugar fueron identificados, notificados y posteriormente liberados.



"Eran en su mayoría individuos provenientes de CABA, que fueron en auto y en combis", le contaron a este medio fuentes policiales de Mercedes que participaron del operativo.

"La joven firmó la imputación; en este caso, nosotros aprehendemos por estar incumpliendo el artículo 205, pero inmediatamente la fiscalía ordena la liberación de todos los asistentes a la fiesta, que se desarrollaba en el parque de una casa quinta; y la joven estaba entre los 140, más todos los que escaparon a campo traviesa, pero no se puede discutir que estaba presente y bailando con un grupo de amigas", sumaron las autoridades policiales del CPR [policía rural] de Mercedes que llegaron al lugar.



Entre dichos asistentes se encontraba Latorre, de 19 años, participante del reality Cantando 2020, quien hace dos semanas contrajo coronavirus, al igual que su padre y el resto de su familia.