Lograron desbloquear la tablet de Natacha Jaitt

La farándula argentina se vio conmovida hace poco más de un año, cuando Natacha Jaitt apareció muerta en un salón de eventos de la provincia de Buenos Aires, en circunstancias dudosas. Pese a las mismas, recién ayer se logró acceder al contenido de la tablet propiedad de la actriz, lo cual podría darle un giro a la causa.

Personal de Gendarmería y una empresa extranjera lograron desbloquear el dispositivo, donde encontraron más de 20 mil imágenes y 370 videos. Ese material puede reforzar la hipótesis de sus familiares que sostienen que la morocha fue asesinada la noche del 23 de febrero de 2019.

Ulises, hermano de Natacha que además es periodista, fue el encargado de anunciar la noticia. "Fue una apertura parcial ( hay más material a recuperar ) de la tablet de mi hermana, se recuperaron 20 mil imágenes y 370 videos", escribió.

Fue una apertura parcial ( hay más material a recuperar ) de la tablet de mi hermana, se recuperaron 20 mil imágenes y 370 videos. — Ulises Jaitt (@ulisesjaitt) March 13, 2020

“Primero, la Policía de la Ciudad nos dijo que no podían desbloquearla cuando murió Natacha. Después nos dijeron que había que mandarla a Brasil y salía 25 mil dólares, pero que no había fondos. Era toda una mentira y nos tenían pedaleando la causa. Cuando pasó lo de los rugbiers, los teléfonos los abrieron en seguida", revelo después Jaitt al portal Teleshow, de Infobae.

De todos modos, el comunicador se mostró escéptico con que se haga justicia: "Me da felicidad saber que la voy a poder reclamar. No creo que haya algún esclarecimiento del caso, no va a pasar nada”.

Escándalos

Entre 2017 y 2018 Natacha Jaitt había protagonizado una serie de escándalos que conmovió a la farándula argentina. El primero de ellos tiene que ver con la viralización de un escandaloso chat con Diego Latorre, con quien tuvo un affaire.

Poco tiempo después, la actriz visitó el ciclo de Mirtha Legrand, donde hizo gravísimas acusaciones contra figuras del medio argentino.