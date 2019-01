Local de Maru Botana estaba "colgado" de la luz

El jueves 10, la empresa de electricidad Edenor comunicó a través de su cuenta de Twitter que había retirado un medidor con conexión clandestina de un local gastronómico en San Isidro, correspondiente a la franquicia de Dulce & salado, marca de la cocinera Maru Botana .

"Le retiramos el medidor a un local gastronómico con una conexión clandestina en Juan Segundo Fernández 141, en la localidad de San Isidro. El robo de energía es un delito penado por la ley que afecta la calidad del servicio que vos pagás", escribió Edenor en la red social.

En primera instancia, la cocinera se desligó del hecho, en declaraciones con Diario Veloz. "Ese local es una franquicia de Alejandro Stoessel [el padre de la cantante de Tini Stoessel ]", informó Botana, de manera sucinta.

Sin embargo, en las últimas horas, Botana decidió explicar con mayor claridad lo sucedido, en un video que compartió con sus seguidores en Instagram. "Les quería hablar después de todo loque pasó, estoy como muy angustiada, me cayó una bomba el jueves y fue horrible porque cuido un montón mi marca, la tengo desde hace más de 25 años y es la primera vez que hice la franquicia, y me costó un montón tomar la decisión", explicó Maru en su descargo.

"Trato de ocuparme de que esté bien toda la parte de la comida, lo gastronómico, y nunca me imaginé que mis abogados se iban a tener que ocupar de esto, fue una mala pasada para mí y horrible para mi marca que tiene mi nombre y mi cara, me pegó mucho", manifestó

visiblemente dolida.

Por otro lado, la cocinera aludió a los comentarios de Twitter en su contra. "Los comentarios que hacen me duelen un montón. Estoy tratando de solucionar todo esto, les pido mil disculpas, no tengo nada que ver, trato de hacer todo lo mejor posible, y quiero que sepan que me estoy ocupando del tema", concluyó Botana.