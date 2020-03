Llorando, Pampita abandonó su programa: "No puedo seguir arriesgándome"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Apenas un par de horas antes de que Alberto Fernández anunciara las nuevas medidas para controlar el avance del coronavirus , y que incluyen el aislamiento social obligatorio hasta el 31 de marzo, Pampita Ardohain daba por concluida su participación en Pampita Online , el programa que la tenía como conductora en la señal Net TV.

"Me costó venir a trabajar toda la semana", contó la modelo y reveló que siente mucho miedo de contraer la enfermedad y contagiársela a algún ser querido.

En el arranque el programa, la jurado del "Bailando por un sueño" se refirió a la situación que se vive a nivel global y, en pleno ataque de llanto, cuestionó la reacción de muchos argentinos frente a la pandemia. " Si desde arriba les dicen que no salgan de su casa, no salgan . Nos tenemos que cuidar entre todos. Me sorprende hablar con gente que sigue saliendo a hacer compras, a ver muebles, a verse con amigos. Nosotros podemos reaccionar a tiempo. La gente no prestó atención. Lo ven como algo lejano, como algo imposible, como si se tratara de una película. Esto puedo pasarnos a nosotros también. No nos está pasando hoy, pero si no reaccionamos, si no hacemos las cosas bien, nuestro sistema de salud no tiene las herramientas para reaccionar. Si nos contagiamos todos a la vez, van a tener que elegir a quién salvar ", explicó.

Luego, continuó: "Me parece que la Argentina todavía no despierta, por lo menos esa es mi sensación. Escuchamos, vemos el noticiero, pero todavía no estamos entendiendo lo que se nos viene. No estamos observando lo que pasó en otros lados, no estamos entrando en conciencia. Somos tan frágiles, mucho más de lo que ustedes se imaginan. Estamos a tiempo, ese es el único mensaje", reflexionó.



Algún televidente desprevenido puede haber pensado que Pampita se refería a las largas colas de automóviles que intentaban ingresar a Villa Gesell y Pinamar, desconociendo los consejos de las autoridades. Sin embargo, el planteo de la conductora era más bien genérico, porque el programa que salió al aire fue grabado con anterioridad. Así lo explicó ella, minutos después, al anunciar que había decidido abandonar el ciclo.



" Hoy es el último día que yo grabo el programa. Me costó venir a trabajar toda la semana, de verdad . Me parece que era muy complicado estar en la tele", se sinceró. Y continuó: "Acá me cuidaron un montón, mi productora, el canal... Me dieron todas las facilidades para que yo me sintiera contenida y que nada me iba a pasar, ni contagiar a ningún ser querido". Sin embargo, aquel miedo pudo más. " Creo que llegamos hasta acá, no siento que me pueda arriesgar más ", anunció.



Sobre el futuro del programa -que ya alguna vez siguió sin ella cuando formaba parte de la pantalla de Telefe y Pampita decidió abandonar su conducción- explicó: "No sé si va a continuar, si van a poner otra conductora o si van a poner otra cosa en este horario, pero arrancamos el lunes con una situación -porque este programa es grabado- y con las horas todo fue cambiando. Tal vez se podía estirar un poquito más el elástico o tal vez decir 'una semana más', pero yo prefiero llegar hasta acá", reveló.



En consonancia con los mensajes que muchos famosos locales y foráneos compartieron con sus seguidores en las redes, Pampita llamó luego a que todos respeten el aislamiento, que hasta ese momento era voluntario. "Si podés, quedarte en tu casa, si tu empresa te dice que queda cerrada, si el Gobierno dice 'hasta acá llegamos', no te cuesta nada respetarlo. De verdad va a ser un cambio tan significativo que vos te quedes en tu casa, que cada uno se quede en su casa, va a ser tan distinto el número de contagiados y tan distinto el número de gente que llega a los hospitales, que va a salir todo mejor. Es un granito de arena chiquito", explicó.



"Hoy me despido de los que están del otro lado, no tuve la oportunidad de darles un abrazo a un montón de seres queridos antes de quedarme en casa, porque la verdad es que ya decidí que no voy a ver a nadie más. A muchas amigas las veo hoy hasta dentro de unos días. Y de verdad estoy asustada porque sé que le va a tocar a alguien que quiero directa o indirectamente, o algún contagiado de alguien que quiero va a existir en los próximos días. Y estoy preparándome anímicamente para acompañarlos tal vez desde la distancia, por teléfono. Y si yo los necesito, sé que cuento con un montón de gente que me ama", finalizó.