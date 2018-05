Llegó el día: Hugh Grant se casó en secreto

El viernes hubo boda. Hugh Grant y Anna Eberstein se casaron después de seis años de relación y tres hijos de por medio. El actor británico y la productora sueca se alejaron de los medios y celebraron su unión en una ceremonia íntima en Londres, después de que se hiciera pública la noticia de compromiso, hace solo unas semanas.

Eberstein y Grant comenzaron a salir desde 2012, y ese mismo año nació John Mungo, su primer hijo. En 2015 nació su segunda hija y en marzo de este año el tercero, y de estos dos últimos, la pareja prefirió mantener los nombres en secreto. Además, Grant tiene dos hijos, Tabitha y Felix, con la modelo Tinglan Hong.



Hace poco tiempo el actor de películas como Un lugar llamado Notting Hill o Love Actually contó que ya no haría comedias románticas porque "ese pájaro voló". "Siempre he intentado escoger la opción que me parecía más entretenida. Y volverse más viejo y más feo han hecho que los papeles sean, digamos, más variados", confesó el actor en el lanzamiento de su trabajo más reciente, A Very English Scandal, que retrata el escándalo sexual del diputado liberal Jeremy Thorp.