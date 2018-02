El llanto de Rocío Marengo al hablar de su enfermedad

Rocío Marengo se quebró al hablar de la etapa más dura de su carrera y de su vida. Mientras trabajaba con Carmen Barbieri, le agarró psoriasis, un sarpullido escamoso por todo el cuerpo.

En diálogo con el programa "Vino para vos", contó los detalles y se emocionó: "Cuando trabajé con Carmen tuve un problema serio de psoriasis. Fue de grado alto y no saben lo que yo sufrí. De verdad, estaba en una revista y tenía que mostrar mi cuerpo".

"Los medios por ahí decían algo de las marcas en mi piel, yo tenía que hacer de todo para que no se notara. Flor de la V me ayudó mucho en ese momento. Silvia Fernández Barrio es referente del tema y también me ayudó. Los que no conocen la enfermedad, realmente no saben lo que se sufre. Es un infierno", agregó.

Por último, indicó cómo hizo para curarse: "La verdad es que probé con mil cremas y tratamientos. Pero siento que lo que realmente me salvó fue estar bien internamente. Yo me fui a Chile y vivía muy tranquila. A las 21 ya estaba en la cama, comía sano... Yo siento que eso me curó".