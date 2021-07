El llanto de Karina "La Princesita" por el mal momento que vive: "Desbarranqué"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El martes, Karina "La Princesita" desconcertó a todos en La Academia con una actitud muy diferente a la que suele mostrar. Irónica y enojada, la cantante se mostró muy filosa con el jurado, ofreció una serie de gestos burlones e hizo referencia a supuestas decisiones que se toman antes de que los participantes salgan a la vista.

Tres días después de una noche para el olvido, la estrella de la música tropical se sumó por un par de jornadas a Los Ángeles de la mañana, como "angelita" —o sea, como panelista— y rompió en llanto al contar la situación personal que la llevó a reaccionar de esa manera.

“Ese día a mí me pasó algo y mi gran problema es no poder permitirme estar mal. Yo me siento mal y no siento que vaya a poder. Esto lo vengo arrastrando desde 2014", contó en una entrevista con el también jurado de La Academia Ángel de Brito. "Tiene que ver con cinco o seis juicios que tengo de mis exmúsicos. Perdí uno el año pasado, debo un montón de plata pero bueno, estaba trabajando un montón y dije: puedo con todo".



“Hace 10 días me avisaron que perdí el segundo juicio. El martes me avisan que es más plata de la que tuve que pagar la otra vez. Yo laburé el anteaño pasado gratis, el año pasado gratis, este año lo estoy trabajando gratis y el año que viene, Dios quiera tenga trabajo, lo voy a tener que hacer gratis. Y me faltan todavía tres juicios más que si a este lo perdí, a los otros también”, relató según recogió Ciudad.com.

Karina dijo que su malestar es que los músicos le hagan juicio a ella y no a los empresarios a los que deberían apuntar, y que el día en que le llegó la noticia de la última derrota legal no le afectó tanto sino que trató de enfrentar la situación con buen ánimo. "Pero se me fueron las ganas de estar... De esforzarme", dijo y aseguró que en el momento en que, en la devolución de su baile disco, De Brito le dijo que lo que había hecho había sido "un loco", se sintió descolocada y no pudo afrontar el resto de la gala.



"Cuando me fui del programa seguía mal", dijo. "Yo no me enojé porque pensé que bailé bien y sentí que no. Yo no sentí que nadie me faltó el respeto o me dijo algo agresivo. Yo con 'un loco' me sentí mal (...) Me tengo que hacer cargo que en un momento de mi vida no estoy bien y no lo estoy pudiendo controlar". "Hay que sacarse de encima que porque sos artista sos profesional si te las aguantás todas. No. Está bien sentirse mal", siguió.

De Brito no le dio tregua en una entrevista tensa y de opiniones encontradas. "Flaco, ¿entienden lo grave que es estar rompiéndose el culo y no recibir un peso porque lo tenés que dar injustamente? Siento que no me van a comprender. (...) No hay un año en el que yo esté generando plata: la genero y no me queda", insistió la artista.



"Soy mina y es lo más fácil hacerme juicio a mí y que yo tenga que estar pagando. Yo sé que vos no lo vas a entender, yo no vengo a ser comprendida hoy, yo me siento mal y me vengo a permitir, por primera vez en mi vida estar mal. Yo desbarranqué, me arrepiento, me siento mal, disculpas a todos. Quiero estar bien yo y no creo que vaya a poder”, cerró. "Es un montón de plata, me quedan tres juicios más".