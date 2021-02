La llamada en vivo de Lacalle Pou que emocionó a Henry Cohen

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Henry Cohen fue el entrevistado de este fin de semana en Abran cancha (Del Sol FM), donde repasó su carrera en la medicina y como hombre de ciencia. Pero el integrante del GACH fue sorprendido por una llamada del presidente Luis Lacalle Pou.

El mandatario estaba escuchando el programa y se comunicó para agradecer los aportes de Cohen al país en momentos de pandemia. "Todo lo que hace Henry y que nadie sabe ni se va a saber porque no le gusta, es impresionante. Le mete un cariño al país del que solo puedo estar agradecido", dijo Lacalle Pou durante la comunicación.

El médico gastroenterólogo y docente respondió con emoción: "Presidente Luis, me dejás sin palabras. No suelo tutearte en público, pero es tanto el cariño que me estás expresando... La verdad que es un orgullo enorme", añadió en referencia a la participación en el GACH.