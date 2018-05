Liz Solari repudiada por la familia de su novio fallecido

La trágica muerte del joven Leonardo Verhagen ocurrida en 2010 y luego de una noche romántica con su novia de entonces, la modelo Liz Solari, sigue generando polémica y enfrentamientos.

La modelo argentina visitó este fin de semana la mesa de Mirtha Legrand donde habló del episodio. "Todos pasamos momentos duros, pero esos momentos son importantísimos en la vida de las personas para evolucionar. El dolor nos ayuda a crecer. A todos nos pasan situaciones que en algún momento nos quiebran para pararnos de vuelta fortalecidos y aprender. Porque la vida es eso, es una escuela, estamos acá y todo el tiempo son lecciones y lecciones para volvernos mejores personas, para ayudar a otros, para entender por qué vinimos, qué estamos haciendo acá”, afirmó Solari en la mesa de Mirtha Legrand donde presentó un libro de su autoría sobre meditación.

Pero la familia de Verhagen no le perdonó su testimonio. “La familia del novio dice que escriba todos los libros que quiera, que haga el camino espiritual que se le cante, pero que por favor no hable de Leo si no va a aclarar las mentiras, ni a defenderlo de las agresiones”, lanzó Cecilia, la hermana de Leonardo y la esposa del exfutbolista Walter Samuel.

“¡Soy la hermana, ya mostramos la autopsia 20 veces! No había sustancias”, le aclaró a un instagramero, y continuó criticando las palabras de Liz. “¿En serio? ¿Lo que paso era un plan para que ‘ella’ aprenda, para que ‘ella’ aprenda qué hacer con las situaciones negativas?’, para que ‘ella’ se crea Gandhi y escriba un libro de meditación. Bueno, yo le cuento a ‘ella’ que a la familia aún nos duele, que no nos fortaleció para nada y que fundamentalmente esto no se trató nunca de ‘ella’”, siguió Cecilia.