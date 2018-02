José María Listorti ya tiene una "canaleta" en Melo

José María Listorti sostuvo antes de desfilar por la Avda Saravia, en Melo, que 2017 fue uno de los años más difíciles que tuvo desde el punto profesional. El conductor padece hasta el día de hoy los coletazos de la crisis que se desató en Índalo. Dicha empresa es propietaria de Ideas del Sur, la productora de ShowMatch y Este es el show, ciclo que condujo hasta el año pasado, y que no regresará a la pantalla chica.

"Tanto a mí como a mis compañeros de la productora aún nos deben varios meses de sueldo, que no sabemos si algún día vamos a cobrar. De esa gente muchos no tuvieron la posibilidad de vivir de los ahorros como yo puedo hacerlo, y no van a poder cobrar, cosa que es muy triste", dijo el conductor y humorista.

Por otra parte, "Josema" dijo que su futuro laboral es incierto, aunque reconoció que analiza varias propuestas para volver a la tv de la mano de Marcelo Tinelli. "El Chato (Prada) y Hoppe se van a la productora que abrirá Marcelo (Tinelli) y ahí hay una propuesta para que haga un programa en otro canal que no el 13 (donde se emite ShowMatch en Argentina). Además tengo un ofrecimiento para hacer radio. Esta carrera es así, ahora estoy sin trabajo", indicó con sinceridad.

Pero Josema no sólo se refirió a su futuro laboral en Melo. Como todos los famosos que desfilaron por la Avda. Saravia, el intendente Sergio Botana le hizo entrega de un cartel con su nombre. "Como los nombres de calles son sólo para mujeres, igual pensamos que él (José María) tiene que tener su nombre en un lugar importante de Melo: una canaleta", le dijo el intendente al humorista, que preguntó dónde quedaría ubicada así se la mostraba a sus hijos en la próxima visita a la capital arachana. Mirá la reacción del conductor:

En la conferencia de prensa también participó Claudia Fernández, madrina del Carnaval, que recibió un cartel que tiene una "avenida" a su nombre. Además estuvo presente Lucas Sugo, a quien Botana le hizo entrega de un cartel que lleva el nombre del cantante en una "esquina" de Melo.