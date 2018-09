Lily Allen confiesa que le pagó a mujeres por sexo

Lily Allen, de 33 años, está en plan autobiográfico, y sabe cómo llamar la atención de los medios. En este momento no solamente es noticia por su libro My Thoughts Exactly (expresión que se puede traducir como "Exactamente lo que pienso"), que está por salir al mercado. La cantante británica se siente en momento de revelar al mundo algunos de los detalles ocultos de su vida privada, y antes que su libro autobiográfico esté en las librerías, ya hizo una confesión que impactó fuerte: la artista pagó por tener sexo con mujeres.

La franca confesión hizo que todo el mundo haya apartado la mirada de su carrera para centrarse en su vida privada. Y es que sus atrevidas revelaciones que no han dejado indiferente a nadie, y despiertan interés por cómo será este libro, en el que seguramente contará secretos de su detrás de su fama, sus fans, sus shows y sus giras.

Ella misma se encargó de adelantar que en las páginas de su autobiografía revela: “Me he acostado con chicas escort cuando estaba de gira, porque me sentía perdida y sola y buscaba algo”, explica la cantante. “No estoy orgullosa de eso, pero no me avergüenzo”.

En otro fragmento del libro, según la artista, explica que sus errores y sus aciertos son los que la han llevado a ser quién es hoy: “Esta soy yo: Lily Allen. Soy una mujer. Soy madre. Fui una esposa. Bebo. He tomado drogas. He amado y he sido decepcionada. Soy un éxito y un fracaso. Soy una compositora. Soy una cantante. Soy todo esto y más. Cuando las mujeres comparten sus historias, en voz alta, clara y honestamente, las cosas comienzan a cambiar para bien. Ésta es mi historia”.

Con una carrera no tan extensa (Lily Allen llegó a la música en 2006), la cantante ha sido muchas veces noticia por asuntos bien alejados del ámbito musical. Hija del actor y comediante galés Keith Allen y de la productora de cine Allison Owen, Lily Allen ha sido objeto de muchas controversias, principalmente por sus opiniones frontales sobre otros músicos.

Por ejemplo, en varias ocasiones ha atacado a la banda británica Girls Aloud, primero a la integrante Nicola Roberts, de quien se refirió como "la fea" de la banda, y después a Cheryl Cole, quien en su intento de defender a su compañera, ofendió a Lily. Desde entonces hay una constante guerra entre las cantantes, principalmente en las redes sociales. Incluso Allen tiene una canción en el lado B de su disco Smile titulado "Cheryl Tweedy", en la que contrariamente hace referencia a Cole en su forma de ver la vida etiquetándola de superficial.

También, cuando se le preguntó cómo celebraría si su sencillo "Smile" llegara a número 1 en el Reino Unido, ella respondió "gak", término que alude a la cocaína. En su momento Allen pidió disculpas por eso, aunque también admitió que trabajó como dealer de éxtasis a los 15 años.

Sobre su vida amorosa, en 2011 la cantante contrajo matrimonio con Sam Cooper, de quien se divorció en 2015, sin hacer ninguno de los dos comentarios públicos. Pero ahora, después de cuatro años alejada de los focos, la cantante prepara el que será su cuarto disco, No Shame, y en el que hablará abiertamente de su reciente divorcio.