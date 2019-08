Liam Hemsworth rompió el silencio y habló sobre su separación con Miley Cyrus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras ochos meses de matrimonio, Miley Cyrus y Liam Hemsworth anunciaron su ruptura este sábado. El actor australiano se había mantenido en silencio, pero finalmente decidió utilizar su cuenta de Instagram para desearle "salud y felicidad" a su expareja.



Según explica, Hemsworth trató de mantenerse alejado de los paparazzi pasando tiempo con su familia en las playas australianas, aunque no lo logró del todo. Pero, desde la tranquilidad de esos paisajes, reflexionó en las redes sobre su presente: "Hola a todos. Sólo un comentario breve para decir que Miley y yo nos separamos recientemente y no le deseo otra cosa que salud y felicidad en el futuro".



El actor rompió el silencio luego de los recientes rumores de romance entre Cyrus y la bloguera e influencer, Kaitlynn Carter, expareja de Brody Jenner. La cantante pop estaba pasando unos días en Italia, donde la captaron in fraganti con Carter.



El actor de Los Juegos del Hambre también dejó en claro que no pretende profundizar en más detalles: "Este es un asunto privado y no he hecho, ni voy a hacer ningún comentario a ningún periodista o medio de comunicación. Cualquier cita atribuida a mí es falsa. Paz y amor".

A un día de haberse conocido la noticia de la disolución del matrimonio, Cyrus escribió en Instagram: "Un nuevo día, una nueva aventura", y en otros posteos agregó que "el cambio es inevitable" y que "la vida es cuesta arriba, pero la vista es genial".