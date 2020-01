Leticia Brédice mintió en su denuncia por violencia de género: "Estaba mamada"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Leticia Brédice sorprendió a sus seguidores en octubre cuando publicó una serie de posteos en Instagram dedicados a su novio, Federico Parrilla, en los que lo acusaba de "machista" y le señalaba lo mal que él la trataba.

"Me ofendés. Me decís lo peor siempre. Así no me hablás. No es elegante. No es pisar la cabeza. Me gritás todo que no se entiende. Me cansaste, mala leche", escribió por entonces la actriz, luego de una discusión con su novio.



Debido a la rápida repercusión de sus palabras en los medios, salió a pedirle disculpas a su pareja. En noviembre, explicó en una entrevista qué sucedió ese día: "La pifié, eso no se hace. Le pedí perdón a él y a la familia".

A tres meses del episodio, Brédice volvió a referirse al incidente. "Vos denunciaste violencia, ¿cómo estás con tu pareja?", le preguntó un cronista de Los Ángeles de la mañana (El Trece).



"No, yo denuncié violencia y me equivoqué. Eso por estar mamada", respondió. Además, pidió perdón por tomar un tema tan sensible "como un chiste". "La verdad que no me acuerdo, lo que sí me acuerdo es que quería [hacerle] una maldad. Perdón que me ría, no hay que banalizar", sostuvo.

En este contexto, Brédice afirmó que sigue en pareja con Parrilla. "Igualmente, me pasó otras veces que también he tenido inventos —dijo—. Yo al otro día me di cuenta que la pifié". Agregó que "la vida de una mujer pasa por momentos complicados".