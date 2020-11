Leo Ramos aclaró los audios filtrados de un altercado que tuvo con un vecino del country donde vive

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El entrenador de Danubio Leo Ramos estuvo en el centro de los comentarios en la red social Twitter luego de que se viralizaron audios suyos y de algunos de sus vecinos en el country donde vive en Canelones.

El DT se había quejado de la presencia de un dron que reiteradamente merodeaba su casa y así lo hizo saber en el grupo de WhatsApp que nuclea a los vecinos del complejo. "Lo único que pasó fue que estaban violando mi privacidad, hice un comentario y terminó en lo que terminó", dijo Ramos en diálogo este lunes con Las voces del fútbol (1010 AM).

Los audios filtrados corresponden a una discusión en el grupo de WhatsApp entre el entrenador y un vecino que le reprocha las supuestas intenciones del DT de disparar con un rifle al dron en cuestión.

"Lamentablemente, tengo que opinar si hay alguien que va a andar con un rifle disparando por acá en un lugar donde hay gurises y tratamos de vivir en un ambiente familiar", asegura el vecino. "Me da pena porque este tipo de comentarios es como si fuera el Borro", agrega.

"Si hay alguien nació en el Borro no me importa. No me gusta que estén mirándome en la puerta de mi casa y que se pare el dron ahí. Si vos no sos el del dron, callate la boca y no opinés. Si querés me transformo en el tipo del Borro, si tenés algún problema venís a mi casa o yo voy a tu casa y lo arreglamos en dos segundos. Ahí vemos quién de los dos tiene razón", responde el DT en los audios filtrados.

En diálogo con Julio Ríos, Ramos negó que haya disparado contra el dron. Contó que el vecino en cuestión fue a la casa del DT y conversaron sobre el entredicho, sin dar mayores detalles del encuentro. "No fui yo quien sacó esto al aire. El que lo sacó, se hará cargo. No me jacto ni me pone feliz. La situación se dio así y terminó ese día", dijo.

Luego añadió sobre sus orígenes: "Nadie sabe de dónde vengo. Fui hijo de una familia muy trabajadora de Pueblo Victoria. No soy del Borro".