Leo Pacella, Figura Máxima del Carnaval 2020, habla de cómo vivió el triunfo de Los Choby's

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En la madrugada del sábado, Los Choby’s celebraron a lo grande: lograron por primera vez el ansiado triunfo en la categoría de humoristas y, además, su líder Leo Pacella fue, por tercera vez, nombrado Figura Máxima del Carnaval. Motivos suficientes para esta charla.

—¿Cómo han sido las horas post primer premio de Los Choby’s?



—Medio que a las corridas porque me piden muchas notas, me había olvidado que era así. La vez pasada cuando gané estuve los siguientes días al palo yendo de un lado al otro, contestando porque siempre es gente que me apoya mucho en el año. Entonces querés estar con todos y no fallarle a nadie. Además todavía estamos con la entrega de premios, tuvimos el Antel... así que no parás.

—Y es tu tercera vez como Figura Máxima del Carnaval, ¿no?



—Sí, estaba muy manija con el primer premio en la categoría. Veíamos que teníamos posibilidades y la gente votaba muy fuerte por nosotros, había esa cosa como que se podía dar, pero también podía ser que no porque Cyranos estaba muy fuerte y es un grupo que redondea muy bien. Si ganaba Cyranos no iba a explotar el mundo. Entonces teníamos muchas ganas y estaba esperando esa definición, a ver si podíamos ganar una vez para poder festejar. Y cuando ganamos fue tal la alegría y la emoción que después me enteré de lo de Figura Máxima, y no le di importancia porque estaba con lo otro. Ahora que pasó el día me empezaron a decir que era la primera vez que alguien ganaba la Figura Máxima del carnaval tres veces, y ahí me empecé a poner orgulloso y ahora estoy feliz.

¿Qué dejaron los resultados del concurso oficial del Carnaval 2020? By Belen Fourment MIRA TAMBIÉN ¿Qué dejaron los resultados del concurso oficial del Carnaval 2020?

—Tenían ganas de ganar, y tenían este año dos humoradas muy logradas



—Nosotros trabajamos eso como en todo, con mucho cariño. A veces le errás; nosotros escribimos cosas que están buenas, otras más o menos y otras que son una porquería y las cortamos. Pero este año, con el elenco que tenemos hace un tiempo que estamos juntos, y hay una zona de entender lo que planteamos. Y en este caso fue cómo hacer una Filarmónica para que el quiebre sea real. Hay una cosa de solemnidad que tiene que haber para que se quiebre, y si estamos payaseando por ahí no se dan esos efectos, y un montón de cositas que creo que el conjunto tiene muy claro por dónde van, entonces se nos hace un poco más fácil trabajar.

—¿Cómo vivieron la segunda rueda después del momento difícil que tuvieron que afrontar, con la muerte de un familiar de un componente?



—Ayer estábamos hablando con compañeros del conjunto y Henry (Carabajal) me decía: “para mí ya se había terminado el Carnaval”, y esa sensación la teníamos todos. Pasó a un segundo plano todo, no había nada más; en ese momento les dije que no había nada que hiciera feliz este carnaval. Y después, cuando fueron pasando los días y le empezó a llegar a Walter (Miranda) todo el cariño, nosotros vivimos cosas zarpadas que son indescriptibles. Vi llorar a compañeros por esto, fueron cosas muy fuertes. Nos marcó mucho volver a verlo reír (a Walter), fue un momento que nos cambió a todos, y empezamos a encontrar cosas que nos hicieron ser felices. Fue increíble el cariño que recibió. Nada te quita lo vivido, pero haber estado todos juntos y ganar, son momentos que te ayudan a pasar el trago amargo.

"Nada te quita lo vivido, pero haber estado todos juntos y ganar, son momentos que te ayudan a pasar el trago amargo" Leo Pacella Sobre el carnaval de Los Chobys

—¿Y pudiste ver algo del resto del concurso? ¿Qué pensás de las críticas al gobierno entrante?



—Hay algunas críticas más chatas y fáciles y después hay otras que están más buenas. En general son de izquierda las críticas, porque el 80 -por no decir el 100- por ciento son de izquierda. Si tenés un conjunto con el 75 por ciento de laburantes, es lógico que los que salgan a cantar, canten eso. Que yo sepa, hubo murgas de derecha y era algo común, así que no me extrañaría que si sigue creciendo esto, puedan armar una. Lo que tiene el Carnaval es que son abiertos para que el que tenga una inquietud artística pueda plantear lo que quiera. Total, el resultado está en la calle. El juego es criticar y después que me puteen o feliciten. Todo se está dando de la forma que se tiene que dar, con discusiones, lo que sí no creo es que antes hayan sido condescendientes con el Frente Amplio: me parece que le han pegado por todos lados.

Los Chobys en el desfile de carnaval 2020. Foto: Marcelo Bonjour

—¿Qué pasa con Tus Etor Salados, aquel grupo que inventaron en 2012?



—Amamos a Tus Etor Salados; lo armamos para que fuera una fiesta, como la Antimurga BCG a las murgas. Los Etor eran los antiparodistas, y nos parecía que podía ser un carnaval divertido. No pudimos pasar la prueba y después se nos trancó un poco. Los metimos en algunos años pero este año no usamos ni al jurado ni a Tus Etor. Intentamos sacarnos algunos lugares que nos son cómodos, porque es una forma de quedarse. Antes lo que hacíamos era apoyarnos en algo que habíamos encontrado el año pasado para después buscar por otros lugares. Este año arrancamos de cero y fue todo nuevo. Fuimos descubriendo mientras ensayamos, así que no sé a dónde fueron los Etor, pero no están descartados.

—¿Ya se está pensando en el espectáculo del año que viene o se viene descanso?



—Todavía estamos en esto y nos quedan actuaciones en varios lugares y queremos disfrutarlo un ratito, pero vamos a arrancar temprano. Nos lleva más tiempo porque no somos guionistas y hay que ensayar mucho; nos gustaría volver a defender el título y que no sea un año que salimos con cualquier cosa.

—Y tenés que compaginar todo con programas de radio, televisión y teatro.



—Sí, quería trabajar menos, pero voy a trabajar más. Arranco un programa en abril en La Tele, después de turismo arranco con Mentaleros, y tengo la columna en La mesa de los galanes. También reestrenamos El secuestro en el Anglo, estamos con Hambre en Undermovie. Gracias a Dios estoy tapado de laburo. Y con ganas de irme de vacaciones.