Leo Haberkorn salió al cruce de los dichos de Sergio Puglia

Entrevistado por César Bianchi para el portal Montevideo.com, Sergio Puglia se refirió al fenómeno de audiencia de MasterChef y su renovada apariencia con 60 kilos menos. También recordó un editorial de Leo Haberkorn en el suplemento Qué pasa del diario El País, publicado en 2004, cuando se habría referido a Puglia como "cocinero preguntón", cuando en realidad el periodista lo consideró en ese espacio como una "figura famosa venida del mundo de la cocina".

"Hay un periodista (NdeR: Leonardo Haberkorn) que en un momento dado, en Qué Pasa de El País, parece que se molestó porque yo había tenido en mi mesa a Tabaré Vázquez y los candidatos a la Presidencia de la República, y estaba haciendo un programa de almuerzos muy político. Él escribió un texto haciendo un análisis del periodismo y consideró que periodistas son aquellos que se reciben en la academia. Se olvidó que los grandes periodistas veteranos de este país (Jorge Traverso, Néber Araújo, Sonia Breccia...) no fueron a la universidad, porque en aquel entonces no había carrera de Comunicación. Él critica eso y termina diciendo 'cómo estará el periodismo nacional, que está en las manos de un cocinero'. Por un lado, él me reconoció como periodista -porque me comparó-, pero me resultó ofensivo y doloroso. Dije: 'No me voy a calentar'. Después de esa lectura, salí frente a cámaras en Puglia Invita y dije que no había pasado por la academia periodística, sí por la academia gastronómica, y que no me consideraba periodista, en todo caso era 'un cocinero preguntón'", respondió el jurado de MasterChef, consultado por Bianchi sobre el mote de "Cocinero preguntón".

Al tanto de estas declaraciones, Haberkorn publicó en el portal Ecos una aclaración ya que entiende que la anécdota se ha distorsionado con el paso del tiempo. Por lo pronto, la cita a la que Puglia hace mención no fue por la columna de Qué pasa, sino en una entrevista que Haberkorn dio al semanario Voces.

"Lo que dice Puglia no se ajusta a los hechos", sostiene Haberkorn en su columna y agrega: "Supongo que todo tiene origen en una entrevista que me hizo el semanario Voces y que se publicó el 11 de agosto de 2005. Allí me preguntaron: '¿Hay medios profesionales en Uruguay?' Y yo respondí: 'Yo quiero que haya periodistas en los medios, que no se gaste plata en un cocinero preguntón o en un tipo que sacude un muñeco de peluche y dice que va a llover o a salir el sol'."

Asimismo, Haberkorn remarcó que su crítica no es contra el conductor y chef, sino con los dueños de los medios de comunicación que dejan poco espacio en su grilla para periodistas: "Es cierto que puse a Puglia como uno de los ejemplos (no el único) y que la idea en Voces quedó expresada como una dicotomía. Pero la crítica no era hacia él, sino hacia los dueños de los medios".