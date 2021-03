Lecueder sobre la llegada de Petinatti a Magnolio: "No sé cómo lo tomará Cammarota"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pablo Lecueder, director de Océano FM, brindó una extensa entrevista para el canal de You Tube Undertake Producciones en la se refirió a los últimos pases del dial uruguayo. Habló de Petinatti, Cammarota y también de la polémica salida de No toquen nada y Segunda Pelota de su radio en 2016.

En cuanto a Gonzalo Cammarota, Lecueder recordó que este se fue de Océano a Urbana (dentro del Grupo Magnolio) el año pasado, cuando la llegada de Petinatti a la primera era "inminente". Finalmente, el conductor de Malos Pensamientos no desembarcó en Océano sino que lo hizo con Azul dentro de Magnolio.

"No sé cómo lo tomará Cammarota", ironizó Lecueder, que reparó en que si bien las radios de cada uno de ellos pertenecen al mismo grupo empresarial, no están en el mismo edificio. "Es como decirle a la mujer 'tengo una novia pero está en otro apartamento, ¡acá nunca va a venir!'", bromeó.

Lecueder también habló sobre Darwin Desbocatti y su creador Carlos Tanco. Indicó que su espacio "debería durar menos" y que funciona también "sin un programa periodístico". Lo destacó, junto a Petinatti, como el mejor comunicador del dial.

Por otra parte, el director de Océano recordó cómo se enteró de la salida de los integrantes de No Toquen Nada y Segunda Pelota, que dejaron su radio para ponerse al frente de Del Sol FM. "Fui de los últimos en enterarse. Ya estaba todo cocinado, no hubo negociación. Me encaró El Piñe. No era la forma, pero yo no discuto. Cada uno tiene la forma de trabajar o encarar la vida o la seriedad de trabajo que le enseñaron. Duele porque nosotros apostamos a un tipo de programación cuando nadie apostaba y apostamos a la gente", lamentó.

El empresario expresó su incertidumbre en torno al Grupo Magnolio, integrado por sus excompañeros, sobre el cual dijo "no entender dónde está el negocio": "Al Grupo Magnolio no lo conozco. No tienen antecedentes a nivel de radio. ¿Es un negocio de radios? No sé. Me descoloca un poquito. ¿Dónde está el negocio de eso? En un período muy corto adquirieron muchas radios. No sé cuál es el negocio", cuestionó.

"No entiendo el negocio de comprar tantos medios todos juntos en un lapso tan corto sin crear nada de programación, siempre “recorto y pego”. No lo critico, de repente es un nuevo sistema. Veremos qué sigue pasando", cerró en referencia al grupo de la competencia.