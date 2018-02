Laurita Fernández y Federico Bal se separaron

Laurita Fernández dijo, cuando decidió volver a internarlo con Fede Bal , que no perdonaría otra infidelidad. Y parece que el hijo de Carmen Barbieri reincidió este verano con una compañera de elenco de Magnífica, la obra en que comparte cartel con su madre en Mar del Plata. O al menos eso es lo que se especula en el medio. Según informó Ángel De Brito en Los ángeles de la mañana, la conductora de Combate puso punto final a su relación con su compañero de "Bailando por un sueño" y no habría vuelta atrás. "La bomba del día es el final de la relación. Se terminó y definitivamente", dijo De Brito.



Si bien la semana pasada, Laurita se mostró muy cerca de Fede, en una circunstancia dolorosa, ya que su abuela, Ana Caputo, murió tras sufrir un ACV, días después le habría llegado la noticia de que su pareja le era infiel. Algo que, como ya había dicho en más de una oportunidad, no volvería a perdonar. El año pasado casi en la misma época, el hijo de Carmen había mantenido contacto con una de sus ex, Flor Marcasoli, con quien hacía temporada en Carlos Paz, justo cuando estaba iniciando el romance con Laurita. Tras trascender esos chats, la rubia decidió separarse al inicio de ShowMatch. Laurita y Fede bailaban juntos pero ella estaba muy enojada y él, muy arrepentido . A lo largo del año, Bal logró convencer a su chica para que le diera una segunda oportunidad.

"Ella está en Disney, se fue a trabajar, no de vacaciones. Esto ocurrió el viernes", sumó el conductor del ciclo de eltrece.



La tercera en discordia sería Becky Vázquez, la vedette que es parte del staff de bailarinas de Magnífica."El viernes Laurita lo llamó a Fede Bal y le dijo que se había terminado la relación. Él le dijo que nada que ver, que son mentiras, que eran rumores", sostuvo el periodista y agregó: "La chica ya está lista para hablar y es del medio".

Becky Vázquez tiene 32 años y es una de las bailarinas que tiene el show que protagoniza Bal junto a Carmen Barbieri. "Hace el tango con Federico en el espectáculo", detalló Ángel de Brito.

"Antes de que Laurita deje a Fede Bal, levanta el teléfono con la historia confirmada y llama a Becky: 'Ya sé todo lo que pasa entre vos y Fede, quiero que me cuentes', le dice. Y la bailarina no le negó nada y no le pudo caretear la historia", explicó el jurado del Bailando.