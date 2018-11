Laurita Fernández desata escándalo por foto de Nicolás Cabré con Flor Vigna

Algo extraño sucedió esta semana: Flor Vigna subió una imagen a su cuenta de Instagram y la tuvo que dar de baja sin explicaciones. En la imagen, la actriz y bailarina está abrazada semidesnuda en una cama junto con

Nico Cabré, junto a quien protagoniza la tira diaria Mi hermano es un clon, por la pantalla de El Trece. Se trata de Ámbar y Mateo, los personajes que encarnan, en una escena de la tira.

Consultada por la revista Gente sobre por qué decidió eliminar la foto, Flor respondió:"me lo pidieron de muy mal modo y así lo hice".



Aunque las sospechas apuntaban a una sola persona, confirmó en Los ángeles de la mañana que Laurita Fernández, novia del actor, le había mandado "un mensaje supermaleducado". "Mi contrato también incluye la promoción del programa y sólo publiqué una imagen, superteen como mi perfil de Instagram, que me acercó el departamento de prensa", se excusó Vigna.

Rápidamente, concluyó que "no hay más tela que cortar" y que, nunca habiéndose subido a un escándalo, este no iba a ser el primero.

Confirmando lo sucedido, Laura salió a responderle a Vigna, quien saltó a la fama como participante de Combate (Canal 9 de Buenos Aires), el programa que la bailarina conduce hace años. "Yo no provoco, ni hago jueguitos en las redes sociales", arrancó Fernández.

"Promocionar es publicar algo ANTES de que suceda. Si PEDÍS EN PRIVADO

PUNTUALMENTE ESA FOTO, un día después del capítulo, no estás promocionando nada porque ya sucedió", acusó Laura. "Vivos después que ponen cara de buenos", disparó finalmente contra Flor.



¿Repercutirá el conflicto en el Bailando?