Lauren Lane: la villana de la serie "La Niñera" contó el acoso sexual que sufrió en el set

Mientras Broadway empieza a despertar de su largo letargo provocado por la pandemia y una a una las producciones teatrales más importantes de Nueva York retoman su trabajo, proyectos largamente postergados como la adaptación a los escenarios de la exitosa sitcom La niñera podrán volver a ponerse en marcha. Sin embargo, antes de que Fran Drescher pudiera contar los avances de la obra musical, su eterna rival de la ficción, Lauren Lane, la actriz que interpretaba a la productora y empresaria C. C. Babcock en la serie, reveló que no son todas buenas noticias para este legado.

El sitio de noticias Vice publicó la semana pasada un reportaje con la actriz, de bajísimo perfil público desde el final de la sitcom, perfil que tuvo origen en una combinación de la discriminación por edad, género y peso que sufrió en Hollywood. Además, relató algunas desagradables experiencias que vivió en el set de la exitosa serie de comedia.

En la entrevista, Lane -que ahora vive en Austin y se dedica a la enseñanza de teatro en la prestigiosa universidad de la ciudad- reveló que uno de los actores invitados del programa, el intérprete y dramaturgo Wallace Shawn, le había hecho avances sexuales no consentidos cuando participó de un episodio de la segunda temporada, en 1994.

Según la actriz, durante una semana de trabajo en Los Ángeles, dónde se grababa la serie, ella y Shawn (conocido por sus papel en la película La princesa prometida y por series de televisión como Gossip Girl y The Good Wife, entre muchas otras, además de su participación en varios films de Woody Allen) habían charlado fuera de cámara sobre teatro, literatura y dramaturgia. “Voy a ser honesta, lo que sucedió fue que mientras iba caminando hacia mi camarín, él se acercó para despedirse porque regresaba a Nueva York y cuando nos abrazamos metió su lengua en mi oreja. Fue horrible”, contó la actriz que a los sesenta años dice estar abierta a la posibilidad de volver a interpretar a la distinguida C.C. si Drescher llega a concretar la idea de un regreso de la serie.

“No me esperaba lo que hizo porque nada en nuestras charlas estaba ni remotamente cerca de un avance sexual. ¿Por qué lo hizo? Fue algo descorazonador para mí “, detalló Lane.

Consultado por Vice sobre el relato de la actriz, Shawn negó que el incidente hubiese ocurrido.