Laura Raffo reveló una curiosa coincidencia con Cosse: "Vamos a la misma peluquería"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Antes de la veda electoral, la candidata a la Intendencia de Montevideo Laura Raffo (coalición multicolor) brindó su última entrevista televisiva en el programa Algo Contigo (Canal 4). Allí se explayó sobre cómo enfrentó la campaña desde el plano personal y familiar, y también fue consultada por una particular coincidencia con Carolina Cosse, su adversaria del Frente Amplio.

"¿Vos vas a la misma peluquería que Cosse?", quiso saber Luis Alberto Carballo. Raffo se mostró sorprendida con el dato que manejaba el conductor, pero enseguida confirmó: "Vamos a la misma peluquería, ¿cómo sabías eso? Nos atendemos con la gran Lina Pacella".

Distendida, la candidata no dudó en compartir más detalles sobre la curiosa coincidencia: "Desde hace años nos cruzamos en la peluquería, en la pileta. Durante la campaña no nos cruzamos. Sí me crucé (con ella) cuando se estaba postulando para la interna del Frente y le dije 'te felicito'". Y cerró: "Vivimos las dos en el mismo barrio (...). La conozco desde hace tiempo".

¡Mirá la entrevista completa!